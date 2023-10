En este tramo el culebrón de las amnistías ha desbordado expectativas, es el tema favorito en tertulias, noticiarios, bares y peluquerías e Incluso en el Senado con la aparición sobrenatural de Pere Aragonés con el libro de Salmos, Pero a estas alturas de la trama, los guionistas parecen agotados. Tras semanas de eufemismos, triquiñuelas y engañabobos, al parecer ya no tienen recursos ni piruetas de distracción. El culebrón ha ido avanzando sin pausa hasta empapar conciencias y sobornar ideologías basadas supuestamente en aquello tan antiguo como la ética o la dignidad, la palabra honestidad ha entrado en la censura, no se escribe por aquello de la vergüenza ajena. La opinión pública muestra signos de hartazgo ante la maniobra anunciada. Y como cabía esperar entra en escena algún susurro del TC. Hay quien sospecha que sea un efecto especial del mismo guión. En este leguaje encriptado donde nada es cierto, pero tampoco incierto es posible que alguien aun pueda imaginar la neutralidad e independencia de la magistrada ponente de la sentencia sobre los recursos presentados ante el TC por los saqueadores de los fondos ERES. Según lo previsto hacen lo correcto los abogados de los delincuentes, se presenta una ventana de oportunidad en este gobierno “progresista” y cierto elenco de togas “progresistas”. Al parecer siguiendo el hilo de lo dicho y lo hecho, lo de “progresista” consiste en largas disquisiciones para encubrir lo que resultaría un beneficio directo a los delincuentes que fueron condenados con las garantías procesales del Estado de Derecho en los Tribunales de Justicia. A la postre lo “progresista” sería una enmienda a la totalidad de las sentencias condenatorias. Un particular entendimiento de la” progresía” política o judicial.

Por lo anterior, resulta cómica la insinuación de una filtración a The Objective, diario digital muy bien informado, del escrito sobre la posible sentencia del Tribunal Constitucional en relación a los citados recursos por los condenados por los ERES. El digital avanza cierta disposición a una sentencia favorable para los condenados. Horas después el gabinete de prensa del TC matizaba a “The Objective” aclarando que el escrito obtenido es un trabajo de un letrado del TC que supuestamente es afín a la magistrada Inmaculada Montalbán, si bien se trata de un estudio exclusivamente “técnico”. Unas afinidades coincidentes se dan cita en dicho Tribunal. Mas aún cuando se da la curiosa circunstancia que ese escrito casi coincide con los argumentos de la defensa de Chaves y Griñán y el resto de condenados lo que hace que con lógica se pueda deducir que de prosperar su fundamento jurídico acorde con la posición de algunos magistrados, se trataría de otra inaudita coincidencia Desatado el asunto y ante la escalada de reacciones y opiniones al respecto, se observa cierta inquietud en miembros del TC que tratan de desligarse de alguna vinculación del escrito del letrado con la posible sentencia, sin embargo, la afinidad del autor con la magistrada ponente alberga las dudas razonables sobre el contenido de una posible sentencia dado que la ponente contaría supuestamente con el apoyo de los magistrados calificados de “progresistas”, una mayoría del Tribunal. Pero según la nota de prensa a esta fecha no hay ninguna disposición al efecto. No faltaba más, los globos- sonda tratan de evaluar la temperatura atmosférica. Y este globo es posible que alcance a medir el grado de ”satisfacción” y contento de los ciudadanos andaluces en particular y españoles en general en el caso que los políticos condenados por malversación y dilapidación del dinero público en putas, drogas y otros lujos propios del cargo, pudieran salir indemnes, no ahora pero tal vez más adelante con la vitola de “progresía”, cuando haya gobierno “progresista “ y las conciencias cívicas pudieran relajarse celebrando el elixir maravilloso de la impunidad de tanto político ladrón o malversador, o simplemente político consecuente.

Habrá que observar las muestras de felicitación y contento de los organismos de control de la Unión Europea cuando puedan verificar la estricta neutralidad de nuestros tribunales y singularmente por el que ha velar por la Constitución. Las sentencias sobre algunas leyes y decretos del gobierno, así como los recursos de delincuentes políticos amparados por ciertas siglas partidistas pondrán a prueba aquello de la venda en los ojos de la Justicia, esa garantía de igualdad ante la Ley. No son buenos augurios, los pronósticos sobre las adhesiones de mayorías ideológicas no ayudan al prestigio de ningún tribunal, aún menos del Tribunal Constitucional. Y es precisamente en estos momentos de crisis institucional cuando más relieve adquieren los organismos e instituciones que han de velar por el Estado de Derecho. La sociedad esta en vilo ante tantas causas abiertas en relación a la convivencia, la igualdad y la posibilidad de vivir sin sobresaltos manteniendo la confianza en la Ley. Es un principio fundamental en una sociedad que se llama avanzada no albergar ninguna duda sobre las conductas profesionales de jueces, magistrados y fiscales. Sin esa confianza apenas queda resquicio de credibilidad en el propio sistema democrático.

Y esa es la responsabilidad que inevitablemente aguarda a todos y cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional. No cabria disquisición alguna en el caso de mostrar algún atisbo de seguimiento ideológico, por legítimas que fueran las personales ideologías de cada cual. Serían escandalosos los posibles efectos de sentencias “creativas o alternativas” que pudieran deducirse en beneficio de gobernante alguno. Hay algunos ejemplos que clarifican lo anterior; un muy reconocido jurista que fuera presidente del Tribunal Constitucional hubo de marchar en exilio voluntario a Venezuela tras una polémica sentencia en favor del decreto de expropiación dictado por aquel gobierno socialista en 1.986 . Allí acabó sus días abatido por el rechazo social y repudio de destacados miembros de la judicatura D. Manuel García Pelayo. Los ejemplos pueden ser ilustrativos cuando se suceden algunas circunstancias.

Los guionistas del culebrón sobre las amnistías deben afinar un poco más sus habilidades. El personal ha captado el fondo del asunto y este detalle destroza el final: eso lo sabían muy bien Francis Ford Coppola y Mario Puzzo, cuando escribieron letra a letra, escena a escena, la magnífica serie El Padrino. La trama del Padrino es irrepetible hasta donde alcanza nuestra imaginación. Y en eso estamos, en descubrir un final, sin duda importante. Entre susurros, rumores y desmentidos lo que pueda ocurrir con las esperadas sentencias sobre las amnistías es una incógnita que pondrá a prueba el velo de la virginidad. Tal vez los recurrentes estén preparando sus mejores trajes, camisa blanca impoluta y corbatas. Entre tanto cabe esperar que “The Objective” continúe atento a la pantalla. Los globos- sonda apenas distraen sobre el fondo del asunto. Menudo asunto.