La economía de China, está en la posible ante-sala de la Crisis anunciada por los economistas. China es la segunda potencia económica mundial, primer exportador mundial, incluyendo productos de altas tecnologías y detiene la mayor reserva mundial de divisas y títulos de cambios y detiene la mayor reserva de Oro en sus Bancos nacionales. Desde el 2009 observamos una deceleración de sus exportaciones lo que limitó el crecimiento de su PIB a 6,2% en el 2017. Las inversiones para modernizar su sector privado productivo, para responder a una continua progresión del volumen de exportaciones, han provocado una deuda del 205% de su PIB, la deuda del sector de empresas de Estado es de un 145 % de su PIB. El consumo en el país se ha frenado y el Estado se ha visto obligado a inyectar unos 3 Mil Millones de Yuan en la economía, lo que ha provocado la especulación sobre el sector inmobiliario en las grandes ciudades. Para hacer frente a los aranceles impuestos por USA a sus productos, China, ha devaluado el Yuan frente al $US, lo que a su vez ha dado lugar a una evasión de divisas $US organizada por las empresas privadas importadoras de productos US, de inmediato el Gobierno ha reaccionado limitando la salida de capital en $US solo a inversiones en el extranjero que sean necesarias o complementarias para las empresas con sede en China. Para hacer frente a los gastos que le ocasionan sus grandes proyectos en África y mantener el Yuan en su paridad actual, China ha vendido unos 1200 Millares de Bonos de Deuda USA, y va a investir 60Mil Millones en África para crear industrias de transformación dedicadas al consumo, China exterioriza la fabricación de sus productos. El Pleno del PCC para crear nuevas condiciones sociales favorables al consumo, serán aplicadas en el 2020, dan fin a los centros de trabajos obligados, más independencia del sistema judicial, más flexibilidad que permita más de un hijo, mejora de los servicios públicos, permitir a los agricultores de ceder sus tierras bajo compensaciones económicas, liberación de los intereses de préstamos al consumo, También han tomado disposiciones para aumentar la protección social y la lucha contra la corrupción. El Plan quinquenal 2016 /2020 ha previsto un déficit de un 3% en los presupuestos, para financiar ayudas a las empresas con dificultades causadas por la «Guerra económica» China /USA, es curioso que la inflación se mantiene en un 2,2%. China empieza a sufrir del envejecimiento de su población causado por la Política de 1 solo hijo durante decenios, esta situación provoca la disminución relativa de la fuerza productiva humana, por ello se ha lanzado un vasto programa de automatización en las industrias y utilizando la inteligencia artificial. China para preservar sus reservas en Divisas, ha negociado y compra el petróleo iraní con el Yuan, también el Gas de Rusia y en sus intercambios con Venezuela, India y lo negocia con varios países de África para escapar de la tutela francesa de los pagos. China y Rusia han creado una bolsa de acotaciones de las materias primas y un sistema similar al SWIST bancario de USA, esto evita de pagar a las financieras de USA las comisiones por transacciones de Pagos. Si el paro en China está estabilizado en un 4%, es preocupante la desigualdad que se ha agudizado entre una clase media y capas obreras y agricultoras del interior del país, pese a que todas sus necesidades básicas están asumidas por el Estado, estas capas solo disponen de unos 3$US /por día como dinero posible de dedicar al superfluo, son unos 120 Millones de chinos que no pueden participar plenamente en la Sociedad de consumo que se desarrolla hoy en China, esto inquieta los Políticos que ven en ellos unas fuerzas reivindicativas, que junto a los contestatarios étnicos pueden constituir corrientes sociales desestabilizadoras para la proyección económica que el Poder ha planteado. ¿Será en el 2020 que los estornudos de China conviertan en un resfriado la economía mundial?