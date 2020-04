¿Es eficaz como se nos confina?

Cada día malos comediantes nos anuncian con voz patética los muertos y contagiados que se han sumado a la lista anterior. Yo me hago preguntas ¿Hemos olvidado que nacemos para morir? Yo creo que, al mejorar las condiciones de vida, el humano de Occidente quiere ser eterno y no acepta la muerte. Ciertas Personas acumulan Dinero y me pregunto ¿Por qué y para qué? Nuestra Sociedad pese a su imagen de abundancia y de cubrir las necesidades de los ciudadanos, crea la duda del mañana, genera el miedo permanente de la posible pérdida del empleo, de no poder pagar el alquiler de la vivienda o la hipoteca. Nuestra Sociedad para fomentar el consumismo crea nuevas necesidades, no siempre indispensables. Nuestra Sociedad crea la ilusión de la Propiedad, es una farsa, usted solo es propietario del uso de lo que ha adquirido, el Estado decide si su casa debe ser derrumbada par el paso de una carretera y usted recibe la indemnización que decide el Estado. El Dinero que usted detiene no le pertenece, el Estado puede confiscar sus economías si lo considera necesario, pregunte a los pequeños accionistas que invirtieron sus ahorros en el Banco Popular y a t los que tenían sus ahorros en las Cajas que quebraron en el 2008 y ¿Quién paga la recuperación de las Financieras? Los ciudadanos a través de los recortes Sociales. El Estado modifica el valor adquisitivo del Dinero con las devaluaciones y la inflación. La Propiedad es un espejismo que engaña para mantener el poder de las financieras y multinacionales. Hoy este Estado de Excepción que nos confina en el domicilio, parece ser para comunicar miedo, más que para terminar con una epidemia que no es más mortífera que otras gripes, como la gripe "española "(1918) que causó entre 50 y 100 Millones de víctimas y la gripe "asiática" (1957) 2 a 3 millones de víctimas. Hoy disponemos de unos laboratorios dotados de tecnologías que permiten una investigación muy sofisticada y de una industria farmacéutica avanzada. Si Occidente no dad traste a un virus conocido, es que posiblemente se experimenta nuestra capacidad de aceptación de restricciones del derecho a la libre circulación y de posibles otras restricciones de libertades ante una situación de crisis económica inminente. Estar confinado no tiene sentido si el Servicio médico no hace casa por casa los controles de salud y separan los enfermos de las personas sanas, no sirve dejar contaminados por no existir el control riguroso, estos salen para hacer compras, están en contactos con familiares y alimentan la cadena de contaminados, si se quiere terminar con la contaminación es necesario controlar al máximo en casa con test y tratar de inmediato los contaminados, ya que en su principio se puede curar la enfermedad, los medicamentos ya existen si se toman con celeridad son eficaces. Vemos como los chinos, rusos, cubanos, venezolanos han utilizado la hydroxychloroquina, viejo anti-viral que yo he utilizado en múltiples ocasiones en mis viajes a África, nunca he tenido efectos segundarios y nunca he sufrido de alguna contaminación en África. Este medicamento muy barato no dad beneficios substanciales a las Multinacionales, quizás por eso es muy difícil de encontrar ahora en farmacia. La industria de Fármacos prepara nuevos remedios costosos, en Francia la hydroxychloroquina junto a la azithromycina han curado el 90% de los infectados por el virus, si eran tratados en principios de la enfermedad. Esta asociación de 2 medicamentos ha sido concebida por el profesor Didier Raoult, especialista de enfermedades transmisibles en el Instituto-Hospitalo-Universitario, centro reconocido per el INSERM. En Almería, la venta del Dolquine y del Resochin, medicamentos que estuvieron en venta libre, hoy se exige la prescripción médica. La hydroxychloroquina no tiene ningún efecto segundario yo la he tomado durante meses y meses, claro olvídese de tomar alcohol, esta molécula se utiliza hoy en África en la composición del medicamento contra el Ebola