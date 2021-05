No fallemos el tren del desarrollo

¿os estamos equivocando? Bueno nuestros políticos, que declaran que Rusia y China nos quieren invadir, son mentiras para justificar el gasto militar y que no veamos la regresión Social debido a la austeridad. Rusia y China tienen un territorio enorme y rico en materias primas, se han deshecho de países del este que deseaban su independencia, países rápidamente recuperados por la UE y la OTAN. Es una lógica política Rusia y China no necesitan invadirnos con sus tropas ya que para su economía y sus empresas es necesario que Occidente europeo junto a USA participen. Nuestro mundo se ha reducido…no sonría, antes 3 semanas de navegación eran necesarias para ir a China o Filipinas desde España, hoy en 12 horas de Madrid va usted a Pekín o Manila, la distancia es y será la misma, la velocidad y el tiempo en recorrerla han cambiado. Esta relación: distancia-tiempo y velocidad son factores determinantes en la economía mundial en lo que concierne los intercambios de mercancías. En España la IntelIngesiats política se interroga aun si debe terminar el corredor Mediterráneo para transportar por ferrocarril las hortalizas y otros productos desde Málaga, Almería, Murcia y Valencia hacia los países de la UE. Al comienzo de la construcción del ferrocarril en España en el 1850, financiado por Rothschild y Pereira, los militares españoles bajo Isabel II, temerosos de una nueva invasión napoleónica, sin visión futurista, definieron el ancho de vía semejante al ruso, ancho de 6pies castellanos (5 pies 6 pulgadas inglesas) o 1metro 674 milímetros en el sistema métrico universal creado por Francia el 8 de mayo 1790, tras la Revolución del 1789, el aislamiento de España con Francia no era suficiente, se construyó en el Norte de España un ferrocarril de vía estrecha imposible de circular en las vías anchas. Ante las quiebras de varias Compañías que habían financiado el ferrocarril, el 3 de julio 1926 el Estado creaba EFE que más tarde se convierte en RENFE. Hoy las nuevas tecnologías, permiten a los vagones de adaptar su ancho de entre ruedas al de la vía. China y Rusia necesitan vivir en Paz para desarrollar sus proyectos económicos y uno de ellos es el ferrocarril entre continentes y países, en Asia y Europa. En China fue en el 1876 que empezó la construcción del ferrocarril, hoy dispone de la segunda red mundial con más de 103Mil Km y que cubre principalmente las regiones costeras, pero se extiende ahora hacia las regiones fronterizas, adaptando su vía fronteriza a la conexión con los anchos de las vías de los países vecinos, China detiene el 60% de la red mundial de trenes de alta velocidad (350 a 380 Km / h). China tras firmar acuerdos multinacionales, está haciendo circular sus trenes de mercancías hacia los países nórdicos de Europa, ha llegado a Suiza, Londres y Barcelona, estos trenes tienen un largo de algo más de Mil Metros, son un complemento al transporte marítimo para mercancías que requieren una entrega más rápido, es algo más caro que el transporte marítimo, pero poca es la diferencia ya que el Gobierno chino regula los precios del transporte. En el año 2011, solo 17 trenes de China llegaron a la UE, en el 2020 llegaron unos 300 trenes por Mes, en abril 2020 379 trenes entraron en la UE. China está financiando vías que unen Hungría a Serbia y Polonia a Bielorrusia y tienen otros proyectos en espera que ciertas tensiones políticas se calmen. El futuro de la UE está en colaborar con China y los países de Eurasia lo que no impide una colaboración amistosa y leal con USA y no un sometimiento. Los políticos deben de terminar con su toma de posiciones ideológicas y tomar medidas que favorezcan solo el desarrollo económico. No subestimemos a China, esta posee una flota de navíos modernos y armados con alta tecnología, flota de 350Navios que supera la de USA (293) Navíos, China este sábado día 15, para explorar el planeta Martes, ha aterrizado su robot Zhurong. Nuestro futuro Social y Económico, está en juego.