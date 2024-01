Las imágenes de embarcaciones entrando en aguas de Canarias y las operaciones de rescate de decenas de miles de inmigrantes procedentes de África desbordan las páginas de los diarios nacionales. Según declaran las autoridades insulares la situación desde hace meses es insostenible y demandan ayudas y respuestas urgentes al gobierno de España. La cuestión es que no hay respuesta.

De otra parte, algunos municipios peninsulares están alertando sobre la afluencia desorganizada de inmigrantes enviados por el Gobierno de España desde Canarias que desbordan todas las previsiones y recursos. Y además una nueva ruta de inmigración irregular a España ha sido denunciada por la Policía del Aeropuerto de Barajas, la línea de bandera del reino de Marruecos “Air Maroc” está actuando desde algún tiempo como “macro patera volante” trasportando al aeropuerto de Barajas miles inmigrantes de varios países africanos sin el correspondiente visado. La Policía del aeropuerto denuncia una fuga masiva de ilegales que han logrado entrar en territorio nacional sin documentación ni visados. Los servicios de limpieza denuncian la irregularidad de una situación caótica desde el punto de vista higiénico y sanitario, hacinados en unas salas inapropiadas y durmiendo en el suelo o en colchones de aire.

Lo anterior es una transcripción de la actualidad nacional imposible de ocultar. Por ello causa asombro la ausencia de alguna declaración gubernamental ;silencio total que en algunos casos encubre problemas de difícil gestión. Las únicas referencias a la inmigración irregular y masiva que diariamente arriba a España han sido las descalificaciones del Ministro responsable sobre Inmigración y otros miembros del gobierno a los alcaldes , consejeros o presidentes de las comunidades autónomas que ponen al descubierto la realidad de lo que acontece, con el único “argumento” de calificar como “racistas” ,”xenófobos” y también “fascistas” a quien se atreve a poner al descubierto lo que ocurre, estas descalificaciones son la única respuesta del gobierno. Lo que no sabe nadie es si realmente el gobierno tiene alguna solución a esta cuestión ya que sin duda habría de abordarse desde una política de Estado.

Para argumentar alguna respuesta a lo que de facto pueden considerarse oleadas invasivas de personas extranjeras en territorio nacional habría primero que conocer las motivaciones de estos de jóvenes de ambos sexos y niños que arriban a España singularmente por vía marítima desde África y ahora también por vía aérea. Al margen quedan otros inmigrantes que entran por las fronteras terrestres o aéreas desde América y desde Europa. Aviso al lector que escribir de un tema tan sensible y controvertido como la inmigración podría rozar la sensibilidad de quienes rechazan opiniones fundamentadas en la realidad bajo el estigma del “racismo” o la “xenofobia.” Pero en teoría esta es una sociedad de libre información y opinión¿ tal vez no? A este respecto cabe argumentar que el trabajo de los periodistas trata de poner el foco en la actualidad y resulta inexcusable escribir sobre este tema candente ya que no hay voz autorizada dispuesta a explicar lo que realmente late como cuestión de fondo en un espinoso asunto de Estado que en ocasiones está resultando un problema mal resuelto.

Habría que comenzar por una pregunta elemental¿ Cuantos inmigrantes cabrían en el territorio nacional? España tiene una población censada en 2023 de 48.345.2233 habitantes. De esta cifra 6.493.147 son inmigrantes, el 13,6 % de la población total de España y de ellos 56.852 son considerados ilegales, pero podría ir en aumento si se valoran las cifras de llegadas irregulares a Canarias, en diciembre de 2023 se ha alcanzado la cifra de 56.000 ilegales. Informativamente la sociedad en general considera llegado el momento que el gobierno asuma responsabilidad y aclare sin complejos algunas incógnitas que afectan a la seguridad, la economía en su conjunto y también a la conciencia individual y colectiva como país; No se conocen cuáles son los objetivos del gobierno, tampoco si estos se han desbordado o si son insuficientes; 1) ¿ se ha llegado al límite de la cifra de ilegales residentes en España? 2) ¿ Cuantos inmigrantes serían necesarios para equilibrar algunos datos de la economía y de la demanda laboral en España? 3) ¿la economía y la capacidad productiva de España está en condiciones de aumentar la población estable asumiendo altos porcentajes de irregularidad? Detrás de estas interrogantes se encubren algunas realidades vergonzantes Aquí traslado respuestas de un grupo de opinadores ilustrados;” es posible que se trate de importar mano de obra barata”,” es posible que se trate de expandir una de las aberraciones del capitalismo y el libre mercado”. No comparto ninguna de ellas, en todo caso parece cierto que sea una consecuencia directa de ese fenómeno económico y social que llamamos globalización, para unos una vía directa hacia la catástrofe y para otros el único futuro posible. En relación a lo anterior algunas cifras pueden ilustrar esta cuestión, según publica el diario el Mundo, octubre 2023, en España había 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, el 26,2% de la población. El Confidencial publica que 14.160.000 personas viven de las prestaciones del Estado. Millones de españoles rechazan este sistema por errático e ideológico y afirman que no se trata de un escudo social sino de un escudo electoral. Y aquí incluyen a la masiva llegada de inmigrantes regulares e irregulares. La cifra de parados se sitúa en 2.780.000 personas en 2023 y como se ha escrito la cifra de subsidiados alcanza la cifra de 14.160.00 personas, el dato diferencial explicaría que 11.380.000 de ellos cobran alguna ayuda sin necesidad de trabajar. Los datos de las organizaciones empresariales del sector de la agricultura, la industria, el transporte, la construcción, la obra civil y singularmente la hostelería, la restauración y el ocio resaltan la abundancia de oferta de trabajo sobre todo en temporada alta y la escasa respuesta de la mano de obra nacional. Añaden en privado que la mayoría rechazan los trabajos porque “ es mejor continuar con las ayudas y pagas al desempleo ”. Ignoro si esto es cierto o imaginativo, pero hay una realidad palpable sobre todo en zonas del litoral. Con estos datos y algunas consideraciones cabría deducir; puede que sea cierto que la situación laboral y productiva de España necesita de la inmigración masiva para poder progresar y continuar avanzando entre los países desarrollados. De ser asi ¿se necesitarían 11 millones de nuevos inmigrantes “currantes” para equilibrar los 11 millones poco dispuestos para trabajar? En tal caso en pocos años España tendría una población de 60 millones de habitantes. Realidad o teoría. Solo sería cuestión de matices; inmigración regular o irregular, según la mentalidad capitalista, comunista o integrista.

Urge colaboración entre todas las administraciones con franqueza y sin complejos coordinadas en un Plan de Gobierno sobre Inmigración.