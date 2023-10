Habrá que remontarse a 1.956 cuando se estrenó aquella película de Enrique Jardiel Poncela,” “Los ladrones somos gente honrada” con Pepe Isbert y José Luis Ozores. Fue un gran éxito. Ahora 79 años más tarde los ladrones, no vulgares cacos como entonces ,sino encumbrados en el “oficio” de la política siguen cosechando grandes éxitos, siempre del lado correcto de la balanza para eludir el peso de la Ley. En noviembre de 1.982, un clamor se escuchó en pueblos y ciudades de España, ¡!españoles¡! se acabó la corrupción, ha llegado el socialismo. Han pasado cuarenta años cuando tronaban voces puras de las izquierdas gritando sobre la corrupción en el franquismo. Finalmente, y sin violencia llegó la democracia y en la nueva política se instalaron devotos servidores públicos cuya honradez incuestionable estaba avalada por los “cien años de honradez”, cuño y seña del partido socialista. Un aire limpio y perfumado cubrió dulcemente las conciencias de los españoles. Ya no habría más corrupción en la clase política, las izquierdas virginales estarían siempre alerta para impedirlo. Si acaso se descubriera un solo político corrupto en las filas del PSOE, caería el fuego del infierno y los rayos de satán sobre ellos sin piedad.

La realidad les cogió desprevenidos, aquel gobierno de mayoría absoluta del PSOE hubo de enfrentarse a casos de corrupción que escandalizaron a los que confiaron en aquella virtud de la honradez; Malesa, Filesa, Boletín Oficial del Estado, Time Export, Ibercorp, Cruz Roja, Renfe, fueron siglas de casos de corrupción que llenaron páginas de los periódicos. En este ambiente de latrocinio surgió el campeón en la lista de ladrones encubiertos en el PSOE ; Luis Roldán, socialista de pro camuflado en el cargo de Director General de la Guardia Civil. Las “hazañas” de Roldán desbordaron el escándalo; saqueó los fondos reservados destinados a la defensa y seguridad del Estado. Así mismo la Caja destinada a los huérfanos de la Guardia Civil. Fue condenado por varios delitos; malversación de caudales públicos, cohecho, fraude fiscal, estafa, y pudo fugarse de España.

No pudo imaginar Luis Roldán que con su ejemplo abriría camino a una escuela de ladrones de los fondos públicos enmascarados en la patente de la política. Desde entonces han ido surgiendo políticos ladrones en las principales siglas de partidos políticos. Desde concejales y alcaldes, diputados y presidentes de las diputaciones, consejeros y presidentes autonómicos, ministros y vicepresidentes del gobierno, han metido mano en la caja. Obvio señalar que evidentemente la mayoría de los políticos no ha caído en estas tentaciones. Pero aquí se trata exclusivamente de los que han robado, y otros que probablemente sigan robando aunque aún no se haya descubierto. Hasta la delación de sus compañeros de filas, investigaciones periodística o de los cuerpos de seguridad del Estado. Hasta la fecha ningún partido político ha denunciado los saqueos continuados de fondos públicos. Y eso ha de tener alguna explicación.

Las voces indignadas sobre la corrupción relacionada con la malversación y la apropiación de caudales públicos, parecen amortiguadas o silenciadas cuando uno de los actores pertenece a su propio partido. Asi ha ocurrido desde 1.982 que se conocieron tantos caos como los referidos. Y con cifras alarmantes que sitúan a España entre los más adelantados países en el arte de robar y malversar dinero público. En las cifras de dinero robado o malversado el PSOE se coloca en primer puesto seguido del PP, CiU, PNV, y otros partidos regionalistas. Las cifras totales de la corrupción son aproximadas, algunos medios la cifran en 124.123.915.826 euros. Para mayor aclaración, son 124 mil millones de euros. El liderazgo del PSOE en esta lista negra se entiende por la suma de 679.412.179,03 euros de dinero defraudado solo en el caso de los ERES de Andalucia. Cifra acreditada en los tribunales de justicia cuando se juzgó y se condenó a los principales autores. Además de los ERES, en Andalucia hubo” carta libre” durante casi cuarenta años de gobiernos socialistas sucesivos, asi fueron posible otros casos de corrupción; Caso Ollero, Bahía Delfhi, Merca Sevilla, tarjetas Black, Cursos de Formación, Caso Invercaria, caso UGT-A, caso Madeja, caso FAFFE, Cajas de Ahorros et., etc. Según publica el diario la Razón.es, en el año judicial de 2022 la Comunidad de Andalucia acaparaba el 50% de los casos procesados por corrupción. En este panorama de corrupción sistémica, llegamos al Año del Señor de 2023 cuando un presidente del PSOE decide iniciar el trámite sobre los indultos a nueve altos cargos del PSOE condenados por los ERES. Entre ellos el que fuera presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Los condenados iniciaron las solicitudes de indulto. Ocho de ellos han ingreso en prisión, excepto Griñán que tiene suspendida la condena a seis años de prisión por sufrir enfermedad grave. La medida de gracia, caso de concederla el gobierno, permitiría la salida de prisión a todos ellos.

Expertos juristas observan esta actitud del gobierno y hay suspicacias sobre la decisión final. Este asunto, de muy fuerte impacto en la opinión pública parece estrechamente relacionado con la intención del presidente del gobierno de presentar alguna ley que diera cobertura a la amnistía de los condenados por el “procés” en Cataluña . Singularmente en beneficio del único golpista que se fugó de España huyendo para no afrontar su responsabilidad ante los tribunales de Justicia, Carles Puigdemont reclamado por el Tribunal Supremo a los tribunales europeos con orden de detención. Será inevitable establecer el principio que dice el viejo refrán de “ganancia de pescadores”. Efectivamente el rio está muy revuelto y podrían meterse en el mismo cesto a los condenados en Cataluña y a los condenados en Andalucia, todos por delitos de malversación de caudales públicos.

De ocurrir lo que se ha extendido en medios informativos y ha percibido la opinión pública, cabría preguntarse: ¿qué lección habrían de tomar quienes se dedican a la política ?. Una de ellas es obvia; trae a cuenta robar, si al final uno de los tuyos se ocupará de sacarte de la trena. Porque aquí nadie aclara u obliga a algo elemental; que el dinero robado volviera a las arcas públicas. No cabe imaginar que alguno de los condenados vaya a devolver un solo euro de los 679 millones de euros que han sido defraudados en Andalucia. Tampoco los condenados en el “procés” Hay corruptos en casi todos los partidos con responsabilidad de gobierno pero desde que en 1.982 el PSOE accedió poder es grande la mancha de corrupción que ennegrece sus siglas . Serán inevitables las sospechas sobre la intencionalidad de indultar a los condenados por los ERES, todos miembros destacados del PSOE, que podrían ser “agraciados y amparados” por el presidente del mismo partido. La ingeniosa frase de Jardiel Poncela se hace realidad;” los ladrones somos gente honrada”. ¿Como calificar entonces a los políticos honrados?