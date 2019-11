La manipulación, arma letal

El 7 de Noviembre1918, en el frente junto al pueblo La Capelli en La Aisne (Francia), altos mandos alemanes solicitaban la Paz, el capitán del batallón del Regimiento de Infantería 171 presente los recibió y ordenó al trompeta, cabo Pierre-Sellier de tocar el Alto al Fuego. Esos 4 años de carnicería, merecen que exploremos los documentos, para poder tener una opinión más exacta de la geopolítica del momento y de las manipulaciones de propaganda para justificar la matanza de 16 millones de militares, en la 1era guerra mundial. El 11 de noviembre 1918 se firmó el Armisticio, después el Tratado de Versalles en el 1919. Poco se ha hablado en España, de que esta fecha cambió totalmente Europa y fue el preludio a la mundialización y al dominio de USA. ¿Por qué tuvo lugar esta guerra? A final del siglo 19 y principios del 20, Inglaterra era la 1era Potencia mundial, su Imperio se extendía de Canadá a Nueva Zelanda pasando por África, África del Sur, India, Birmania, Tailandia y parte de Afganistán. En Inglaterra, en su Aristocracia a partir del 1891 se creó una Elite, compuesta por C. Rhodes, Reginald Balliol Brett (alias Lord Esher), Alfred Milner, William T. Stead y Lord Nathaniel Rothschild, su objetivo era controlar el Comercio y financia Mundial, Esta supremacía económica y comercial deseada por Inglaterra se vio amenazada por una Alemania que fin del siglo 19 sobrepasaba Gran-Bretaña, en producción industrial, exportaciones y científicos (23 Premios Nobel física, química…) La "Elite" inglesa creó en el 1902 la sociedad "secreta" los "Peregrinos" en New York en enero 1903 y después, Milner en 1909 crea la "Mesa Redonda". Los responsables políticos: Herbert Asquith, Richard Haldane et Sir Edward Grey, elaboraron una estrategia que el Rey Eduardo VII aprobó en una reunión en Balmoral con la "Elite secreta", a la cual más tarde David Llyod George et Winston Churchill adhirieron, el Plan propuesto consistía en realizar con la ayuda del soberano la "Triple Alianza", con el fin de acorralar Alemania y Austria-Hungría. Ya a finales del siglo 19, el padre anglicano Josiah Strong, indicó que la denominada «Elite» secta secreta inglesa, proclamaba: "estamos convencidos de que el pueblo anglo-sajón, es la raza superior que terminará dominando el mundo…". La potencia industrial, comercial y política de Alemania sobraba, la "Elite" inglesa con la complicidad del Poder Político empezó a construir el plan que había urdido en el 1903. En Francia y Gran Bretaña comenzaron una campaña de propaganda contra Alemania y Austria-Hungría, Francia quería recuperar la Alsacia y Lorena, Gran-Bretaña deseaba poner fin a la competencia económica de una Alemania que se abría paso con un ferrocarril hacia el Imperio Otomano y al Petróleo, nueva fuente de energía. En USA el imperio financiero JP Morgan compra, en 1915, 25 de los más importantes periódicos y se une al concierto anti-alemán. La propaganda puso el acento en que Alemania quería superar la Armada inglesa, el almirante Sir John Fisher de la comisión imperial de la Defensa escribía en el 1907 una carta al Rey Eduarda VII: "La flota británica es cuatro veces más potente que la flota alemana, pero debemos no alardear ante los otros países". El asesinato del heredero Austro-húngaro por un serbio y el rechazo de Serbia de no entregarlo a Austria no fue el motivo de esta Guerra solo fue el pretexto. No crea el lector que defiendo las Monarquías Déspotas de Alemania y Austria, solo hago una reflexión que concierne definir que los pueblos podemos ser víctimas de manipulaciones, por grupos que detengan sea el Poder Político, sea el Poder Económico. Esta 1èra Guerra mundial solo sirvió para supeditar Europa a las Financias de USA y preparó la 2da Guerra Mundial por las condiciones leoninas impuestas a Alemania. Aún hoy la propaganda trata de manipular para hacer aceptar las agresiones perpetradas por grupos políticos que solo defienden intereses particulares y propios a grupos de intereses.