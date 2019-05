El momento religioso actual

En la Diputación de Córdoba regida por el Presidente Antonio Ruiz, obra instalada una exposición pictórica bajo el Título "Maculadas sin remedio". Uno de los cuadros que se ofrecen a la vista del público corresponde a la autora Charo Corrales y lo titula "Con flores a María". Representa, en mal remedo artístico, la Inmaculada de Murillo, semidesnuda y en actitud obscena de masturbación. Ha creado una tensa protesta en buen número de católicos, y no se comprende que permanezca impune un hecho que ofende el sentimiento de millones de españoles que profesan la Religión católica, que aceptan, como tales católicos, sus dogmas y viven su doctrina. Y ello cuando tal conducta denunciada viene tipificada en el código penal español.

Para enfocar con la máxima equidad el comentado suceso, acudamos a nuestro Código Penal que la tipifica como delito en su, articulo 525, expresando textualmente "Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente, de palabra, por escrito o CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO EL ESCARNIO DE LOS DOGMAS, CREENCIAS. Ritos o ceremonias., o vejen también públicamente a quienes los profesen o practiquen"

No es una protección o privilegio a favor de una o varias confesiones religiosas; es un respeto que el legislador, imparcialmente, ordena guardar a los sentimientos de cada persona y por ello el número 2 del propio artículo 525 establece que "En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna" Protección de sentimientos, pues, a creyentes e increyentes. Con estos antecedentes fácticos y jurídicos resulta evidente la subsunción en la letra del precepto penal preinvocado 525 pues el escarnio público a DOGMAS y CREENCIAS no puede ser más patente si consideramos que uno de los principales DOGMAS del catolicismo es el de LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA, que fue proclamado como tal dogma por el Papa Pio IX en nombre de la Iglesia Universal el día ocho de Diciembre de 1854. El católico, por el hecho de serlo, acepta todos los dogmas de su religión. Y corrobora el hecho delictivo el titulo que se da a toda la exposición: "MACULADAS", es decir, manchadas, mancilladas, sucias, impuras…; y como el cuadro, imitación del de Murillo expuesto en Córdoba está englobado en la Exposición Única, es obvio que a la Inmaculada de los católicos se le llama MANCHADA. Resaltando, además, la procacidad de su exhibición genital. Y aun más ofensiva cuando a la "mácula" atribuida se le añade la expresión "SIN REMEDIO". Es decir, no hay excepción de persona ni posibilidad de cambio en el futuro. Todas manchadas por siempre y para siempre ¿Cabe más escarnio?

Y aun a trueque de resultar extenso, el hecho de nominar el tan mentado cuadro "Con flores a María", denota una especial intención de herir, haciendo mofa de lo que es una tradición cultual y devocional del pueblo católico venerando a la Madre de Dios con este sencillo tributo floral.

Y al hilo del suceso impune, muchos podrían pensar si la Señora Corrales vería con buenos ojos o, sin experimentar dolor en sus sentimientos, si otro librepensador presentara públicamente otro trabajo pictórico en que figurara la señora madre de la autora del cuadro " Con flores a María", "haciendo el amor" y "ofrendando su cuerpo a los viandantes deseosos de sexo" o, en el delirio de su exaltación, practicando felaciones con rostro de sumo placer y con el propio rótulo " Maculada sin remedio".

En otro orden de cosas, pienso que los católicos hemos sido demasiado tiempo cobardes y hasta masoquistas tolerando o facilitando la entrada en gobernación de personas y colectivos políticos que han maltratado a la Iglesia y a los católicos. Ya es hora de tomar decisiones, la propia jerarquía y los fieles laicos, luchando abiertamente contra quienes utilizan el poder para perseguir, ultrajar y maltratar arbitrariamente a la Iglesia Católica y a sus miembros. Jesús el nazareno no se anduvo con diplomacias, lanzando a latigazos a los mercaderes que degradaban el templo. A quienes nos atacan a los católicos, a los que en puro abuso de poder, destruyen y arrancan cada día nuestros símbolos sagrados que tradicionalmente presidían sitios públicos con el agrado y beneplácito de una mayoría sencilla del pueblo, hay que denunciarlos y desenmascararlos, y evitar en lo posible su acceso al poder, negándoles radicalmente el voto y orientando y aconsejando esta postura (incluso en las redes) puramente defensiva para salvaguardar nuestros derechos. Ya no vale la inhibición; a los tibios los vomita Dios (Ap 3,15-19)

Todo menos la actitud timorata, cobarde y cuasi-masoquista hasta ahora imperante.