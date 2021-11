Las necesarias políticas de apertura

Altos mandos y políticos de USA reconocen los cambios fundamentales que se han operado en lo que concierne la correlación de fuerzas económicas, políticas y militares. La UE y principalmente el presidente Macron pretende ser el influyente y la imprescindible pieza maestra en la partida de ajedrez que se juega a escala mundial. Políticos ilusos que creen que con sanciones van a cambiar el curso de la Historia. USA es una gran potencia, no solo por su capacidad militar, pero también por sus recursos naturales y sus altos conocimientos tecnológicos, el problema fue que sufrió la influencia política anglo-sajona, convirtiendo USA en un país con aspiraciones dominantes e imperialista que deseaba imponer al planeta su cultura y contenido de la democracia. Desde hace unos 20 años USA, ha debido enfrentarse a una nueva realidad, la emergencia de dos nuevas grandes potencias Rusia y China, a los que se añade la resistencia política y económica de decenas de nuevas economías de países emergentes incluyendo a burguesías nacionales que optan por independizarse de la tutela US y conducir y hacer respetar sus propios intereses. Hoy podemos deducir que la llegada de Biden no es casual, como tampoco lo es la nueva política de USA, pese que aún quedan focos de resistencia importantes de los falcones que fueron creados por Busch y alimentados por Clinton, Obama y Trump. La correlación de fuerzas económicas y políticas se ha desplazado a favor de Rusia y China, a los que se suman numerosos países deseosos de independizarse de la tutela occidental. Este análisis escueto por falta de espacio, fue confirmado hace unos 10 días por el General US Milley, que admitió en el Foro de Aspen que tenía lugar sobre el temas de la seguridad de occidente y de sus intereses económicos, el General dijo textualmente " El siglo de América (USA) se ha terminado "tras una pausa persiguió "hemos entrado en un mundo Tripolar en el cual USA, Rusia y China son las solas grandes Potencias y este hecho de ser 3 y no 2 (se refería a USA/URSS cuando la guerra fría), esta nueva situación hace más compleja la elaboración de una estrategia política planetaria" declaró el general Milley. Más recientemente Jake Sullivan (consejero para la seguridad nacional del Presidente Biden) declaraba: "Ha sido un error tratar de cambiar la política de China, hoy USA no busca a bloquear a China, no se trata de iniciar una nueva Guerra Fría". Esta intervención de Sullivan la hizo tras la declaración del presidente Biden que precisaba "USA no desea un conflicto armado contra China, que la política de USA es de competir económicamente y políticamente". Pero el presidente Biden no ha definido aún ninguna política nueva diferente a la de Trump y que permita rebajar las tensiones entre China y USA. En efecto, hoy parece ser que USA y la UE con la OTAN se reparten la actuación contra Rusia y China, la UE mantiene una presión constante contra Rusia y USA + el Reino Unido contra China, pero esta acción debilita la UE. El Ministro ruso de asuntos exteriores Serguei Lavrov ha decidido en acuerdo con su gobierne en publicar los documentos sobre los intercambios de posturas con el ministro de asuntos extranjeros francés Jean Yves Le Drian y con el ministro alemán de asuntos extranjeros Heiko Maas. Esto demuestra la desconfianza existente, Rusia acusa a estos dos ministros de mal interpretar ante la Prensa Internacional las decisiones tomadas en lo que concierne el problema ucraniano, es para evitar esas especulaciones que los documentos se pueden consultar por Internet en la página del servicio diplomático ruso que mantiene que el problema del Dombass debe resolverse según lo pactado en el Acuerdo de Minsk, firmado por Francia y Alemania. Pero el señor Borrel le presta una oreja complaciente al mMinistro Ucraniano Dmytro Kuleba, cuando es sabido que este busca las contradicciones para recibir ayudas substanciales de la UE y USA.