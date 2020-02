La nueva estrategia

Es la guerra la nueva actividad que alimenta las economías de aquellos que no las sufren en su propio suelo? La guerra la padecen países con riquezas naturales indispensables a los países que las provocan. El pretexto siempre es de aportarles la "Democracia" o terminar con un sistema político que amenaza la "Paz" o que detienen armas de destrucción masivas, puras invenciones. Hace 20 años que USA junta a Francia e Reino Unido, imponen en Próximo Oriente y Afganistán, guerras y destrucciones apoyándose en las rivalidades étnicas, religiosas y el "casual" terrorismo que se impone como fuerza hegemónica descuartizando estos países e impidiendo que, tras la guerra contra USA, sus gobiernos puedan reorganizar el país. También las sanciones económicas y aislamiento, son utilizados como armas y lo son ya que miles de civiles mueren debido a las carencias en alimentación y medicamentos. El Presidente Donald Trump consciente de la pérdida de prestigio de USA y el rechazo que se le manifiesta ha decidido de retirar de todos estos países las tropas US que recibirá indemnizaciones importantes por una guerra que USA decidió, pero los militares de la OTAN van a remplazarlas. La OTAN, organismo creado para defender los países que la componen de cualquier ataque de otros, va a guerrear en países que nunca atacaron ningún miembro de la OTAN, los países que ocupe tendrán que asumir el gasto de la estancia de estas tropas en sus territorios, pero es para protegerlos de unos enemigos que supuestamente los amenazan. El 12 /02 en Bruselas el Comandante supremo US para Europa, el General Tod D Wolters, se ha reunido en el Consejo del Atlántico. Hoy se trata de poner en aplicación la estrategia que USA en el 2001 adoptó en secreto y que fue elaborada por Donald Rumsfeld y el Almirante Arthur Cebrowsky, el Coronel Ralf Peter la publicaba en la revista del Ejercito de Tierra, más tarde en el Mapa de Estado Mayor el Almirante y su equipo redefinían la nueva estructura que debían tener los países amigos o enemigos que actualmente componen Oriente Próximo, ocurrió 2 días después del atentado de las torres gemelas. La estrategia actual del Pentágono toma su esencia en la definida por Donald Rumsfeld y el Almirante Arthur Cebrowsky, es decir que el Pentágono ha creado un catálogo que clasifica los países según los intereses de USA y el grado de amistad que mantienen con él, es decir su nivel de sumisión a sus políticas, esta estrategia ha clasificado los países en tres categorías dentro de la pretendida globalización, los países aliados incondicionales de USA y considerados potencias, Francia y Reino Unido, los que componen la OTAN, los países aliados del momento: India y los aliados por sumisión económica y otros aliados esporádicos. China y Rusia son considerados rivales en el ámbito de la economía y conquista de Mercados, en lo que concierne los aliados de China y Rusia, USA considera, que son frágiles ya que son países con inestabilidad política, lo que les crea a China y Rusia dificultades para poner en pie una política a escala planetaria. Todos los países que no están considerados en este 1er grupo de la globalización son clasificados en un segundo grupo y casualidad se trata de países de África, América central, Oriente Próximo, todos ellos ricos en materias primas, con gobiernos frágiles y con pocas bases populares, esto es un elemento importante dentro de la estrategia elaborada para desestabilizarlos, imponer gobiernos complacientes sin ambición para defender sus intereses nacionales. Ahora podemos mejor comprender las "Primaveras árabes" pilotadas por los ªHermanos musulmanes", el derrocamiento de Gobiernos Nacionalistas, el ataque a Libia, el asentamiento de un Califato en territorios de Iraq y Siria sin que las tropas USA interviniesen de inmediato, solo se hizo cuando el Califato mostró su intención de ir por libre y que Rusia interviniese. ¿Va la OTAN a convertirse en el brazo armado de la Política de USA en África y Oriente Próximo?