La pandemia: quién gana, quién pierde

La pandemia ha causado 3.200.000 muertes, 821 millones de personas sufren del hambre en el planeta y 7 millones muere de hambre y entre ellos 3 millones de niños, pero en occidente políticos gritan para lograr votos: "Queremos poder beber una cerveza en terraza". El Covid-19 ha matado personas sanas y otras con patologías graves, toda muerte es por el Covid-19, según los comunicados sean jóvenes o ancianos. El desconocimiento de las condiciones socioeconómicas de los fallecidos entorpece la búsqueda de soluciones. La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias sociales, la degradación del sistema sanitario y las penurias por causa de la desaparición de numerosas industrias. También hemos visto las incoherencias de las medidas tomadas por los políticos de ciertas comunidades, transportes públicos abarrotados de viajeros a los que no se les practicaba ningún control del virus y con aire viciado. Los comercios abocados a desaparecer, ya que ha bajado el consumo. China y otros países fuera de la UE han aplicado otra forma de proteger a su población, 1° detectar los enfermos y los posibles contagiados de su entorno, confinarlos y tratarlos de inmediato con medicamentos anti-virales, después llegó la vacuna. En la UE de pronto no había medicamentos y la sola solución era esperar la vacuna milagrosa de USA, surgieron decenas de periodistas de tele, cretinos que repetían la lección como si fuesen eminencias en medicina. Los políticos las imponen aludiendo las responsabilidades de los laboratorios americanos que las proponen, nos dicen que no son obligatorias pero imponen un pasaporte sanitario para desplazarse, mientras que científicos nos informan que estas vacunas solo permiten que el virus sea menos agresivo si se contrae y no impide el contagio, ante varias embolias e ictus, ante la alarma social creada, el primer Ministro francés Sr Castex declaraba: "Hay un pequeño riesgo, es como cuando usted coge un avión", comparación poco inteligente. Tengo la impresión que este virus ha sido pretexto para restringir ciertas libertades, aniquilar el pequeño comercio para concentrar los clientes en las grandes distribuidoras ¿Por qué no se han buscado medicamentos de sustitución a las vacunas? me interrogo cuando en África se utilizaba con éxito la cloro quina y una planta la "Ateniesa" contra el paludismo y han sido prohibidas por los políticos africanos que todos sabemos cuál es su integridad para sustituirla por una vacuna de un laboratorio de US, siendo uno de sus accionistas el Señor Bill Gates, es curioso La UE, solo ofrecen vacunas nade in US o Inglesa, otras vacunas existen, la rusa y china, distribuidas en mas de 65 países, pero prohibidas en la UE, para la industria farmacéutica US ha sido un regalito del cielo, ya que ha aumentado en flecha sus beneficios y en Bolsa, el Señor Bill Gates también ha aumentado su fortuna de forma espectacular, mientras tanto la UE no invierte en la investigación de medicamentos y vacuna que sean consecuentes, pero eso iría contra los intereses de Papa US; En la UE nos proponen un Pasaporte Sanitario, es de risa, cuando científicos nos dicen que vacunarse no impide ser contagiado y contagiar de nuevo. USA desde Reagan, con el Neo-liberalismo degradó el Servicio de Salud, haciendo un Servicio Privado y selectivo, según lo que puedas pagar a tu aseguradora y a condición que esta no caiga en quiebra, US ha sido la más castigada con cerca de 330Mil Fallecidos (1/1000 habitantes) . La India, todos conocemos las condiciones de vida y de higiene en las que vive su población, 20 Millones de ellos están contagiados, se añade su religión que les aconseja purificarse en el rio Ganges, que

arrastra las aguas fecales de múltiples ciudades y donde familias pobres que no pueden costear la incineración tradicional tiran fallecidos del coronavirus y otras infecciones al Ganges, según US, India es un país democrático con la libertad de morir por enfermedad o por el hambre.