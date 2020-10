Un panorama económico complicado

La economía de España esta muy comprometida debido a diferentes factores, en primer lugar el país ha sido despojado de su industria nacional por políticos que creyeron tener autoridad y derecho de ceder los bienes que habían sido adquiridos o realizados con el Dinero Publico, lo que se puede considerar como abuso de confianza y estafa de bienes públicos. El señor Felipe González, el señor Azar, señor Zapatero y el señor Rajoy, juntos a sus acólitos no se plantearon invertir en investigaciones en nuevas tecnologías y elevar el nivel profesional de los trabajadores para aumentar la productividad. Endeudados por sus anteriores Gobiernos, hoy los españoles solo tienen 4 opciones: Trabajar para Multinacionales extranjeras con contratos precarios y con bajos salarios, Segunda opción: Ser camareros(as) trabajar en los hoteles, sirvientes del turismo extranjero y el Nacional moribundos, Tercera opción: (mas de 3 Millones) Inscritos en la Agencia del Paro sin esperanza de regresar al empleo, queda una cuarta opción que solo pueden aprovechar los jóvenes diplomados: EMIGRAR. Naturalmente están los empleos creados por el Estado, los "Funcionarios", se accede por concurso, tema del cual se puede mucho hablar. La situación es complicada para el Señor Sánchez, ya que ha heredado una España envejecida, en crisis por la Deuda Publica que sobrepasa de un 20% el PIB, se añaden las Deudas de las Comunidades, la deuda de los particulares. Hoy el sector financiero es tímido para invertir en la pequeña y medianas empresas. Debemos considerar el impacto de la epidemia sobre la economía en lo que concierne el gasto Social para tratar de contener la explosión de la pobreza y el derrumbe de sectores importantes de la economía ya en dificultad por la gran regresión del consumo. El gasto del Estado se ha disparado, ya que debe dar solución a los daños causados por los recortes del Señor Rajoy, en la Sanidad Pública, Enseñanza y las fuerzas de seguridad, también la recaudación de Hacienda sufre las consecuencias, las previsiones son de una bajada del PIB de un 8% y visto el aumento obligado del gasto Publico, la subida de impuestos se impone, otra batalla para el Gobierno actual, ya que no dispondrá del consenso del PP y Ciudadanos que rechazan el aumento de impuestos a las grandes empresas Financieras y Multinacionales, incluso su caballo de batalla es rebajarlos, pero callan cuales capas sociales tendrían que soportar los aumentos de impuestos. Es indispensable para la economía del País, que la maquina productiva se ponga en marcha pero para ello el consumo debe estar presente. La Industria del Turismo, ha llegado a sus límites en España, el turista se orienta hacia las ofertas en sus respectivos países. Es necesario invertir en las nuevas tecnologías y para ello se deben buscar aliados exteriores, ya que en la UE países como Francia y Alemania consideran España mercado para sus industrias y Holanda, sanguijuela de las finanzas defiende sus paraísos fiscales penalizando España, Grecia y Portugal. Holanda, no les dejará posibilidad para que se recuperen y se industrialicen, Holanda pondrá su veto a todo préstamo que se quiera dedicar a inversiones industriales. El Gobierno actual, debe buscar nuevos inversores fuera de los tres compadres; Holanda, Francia. Alemania. Reconstruir la economía del país sobre nuevas bases es la prioridad. Si no se toman medidas contundentes, España en unos 5 años se convertirá en un país con economía de tercer-mundo. El caos lo provocan los Políticos que solo piensan en defender su mediocridad con críticas estériles, no aportan soluciones a los problemas que ellos crearon, si se sigue así, pronto llegaremos a un desempleo próximo al 20%.