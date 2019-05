El El Por Orden de 13 de enero de 1937, del General Jefe de la Secretaría de Guerra del Cuartel General del General Franco, se establecía que "sobre la puerta de todos los cuarteles ha de aparecer escrito con grandes letras doradas, bien visible, para que pueda ser leído a distancia, este lema, que debe ser constantemente guía del soldado: TODO POR LA PATRIA." El que la orden se firmase en 1937 y procediese del bando franquista, ha dado lugar a que alguna asociación vinculada con la memoria histórica, haya solicitado que se quite o sea cambiado por otro lema.

Es conveniente saber su origen y significado para no caer en errores, puesto que sin remontarnos al origen del término «patria», este es uno de los conceptos que representaron al movimiento que acabó con el Antiguo Régimen en Francia, poniendo en práctica los ideales de la Ilustración. Con estas palabras de Georges-Jacques Danton: "Estando la patria en peligro, todos los hombres franceses están de hecho llamados a defenderla", las secciones de la Comuna de París llamaron a la insurrección, y fue la consigna que permitió poner en pie los ejércitos revolucionarios que defendieron París de la invasión extranjera en auxilio de Luis XVI.

También durante nuestra Guerra de la Independencia contra el ejército napoleónico (1808-1814)", en las proclamas lanzadas a partir de mayo de 1808 se hablaba de defender la patria, y morir antes de ser vencidos, como un nuevo concepto de la defensa de la nación, puesto que ya no se luchaba por una persona, ni un vasallaje (el debido al rey), sino por la patria, lo que dejaba claro el himno de Riego, cuando decía "Soldados la patria / nos llama a la lid, / juremos por ella / vencer, vencer o morir". Por tanto, podemos afirmar que el lema "Todo por la patria" tiene más connotaciones revolucionarias que franquistas.

Así mismo, en la Constitución de 1808 (artículo 9) se hacía referencia expresa a que todo español estaba obligado a defender la Patria con las Armas. Al igual que el término «patria» fue asumido por la 2ª República, con el himno de Riego, como himno nacional en ese periodo histórico.

La actual Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y establece en su artículo 8 que "las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". No hay para un soldado más patria que España, como no hay para la Constitución española otra patria que no sea la Nación española. En la posterior Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que poco tiene de franquista, establece la fórmula del juramento o promesa ante la Bandera, que conviene recordar: «¡Soldados! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?». Entre "todo por la Patria" y "entregar su vida en defensa de España", no creo que haya diferencia.

Así mismo, teniendo en cuenta el objeto de la Ley de la Memoria Histórica: "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales", y lo que la citada Ley especifica en su artículo 15 sobre los símbolos y monumentos públicos, el lema "todo por la patria" poco tiene, por no decir nada, de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

Personalmente, cuando en 1978 ingresé en la Academia General Militar, juré entregar mi vida en defensa de España, o lo que es lo mismo, darlo todo por mi patria. 41 años después, me entero que, para algunos, darlo todo por la patria es ser franquista. Si es así, estoy orgulloso de serlo, y llegado el caso, de cumplir el juramento que en su día hice.