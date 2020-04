Lo primero que haré

Estamos cambiando la manera de ver nuestra realidad. Hasta hace poco, podíamos disfrutar de un paseo, tomar un café, dar un abrazo a un amigo o hacer planes para el día siguiente.

Desgraciadamente la vida da muchos giros y ha hecho que nos bajemos del vagón de la cotidianidad dibujando otra realidad diferente

Confinados, palabra que está últimamente de moda, se escucha en todos los medios, la hemos hecho propia y habita entre nosotros. Su contenido vive en cada uno de nuestros hogares.

Hemos tenido que adaptar cada una de nuestras casas como si de un búnker se tratara , creando en cada una de ellas submundos donde intentamos llevar a cabo diferentes actividades: improvisados gimnasios, aulas virtuales , parques infantiles , cines de salón , teletrabajo, quedadas con amigos imaginando que estamos en los mejores garitos, , peluquerías donde las maquinillas y las tijeras desafían nuestra creatividad, en definitiva diferentes actividades que hasta hace poco realizábamos en nuestro mundo real y ahora hemos tenido que modificar los planos de casa y dibujar todos estos espacios para seguir viviendo , confinados pero viviendo.

Levantarse cada día y asomarte por la ventana produce una extraña sensación, la nostalgia juega a veces con nuestro estado anímico filosofando con nuestro interior haciéndonos que pensemos en lo afortunados que éramos teniendo la libertad de contar con el mundo que ahora vemos desde nuestras ventanas. Pero serán más afortunados los que salgan de esta batalla donde el enemigo invisible acecha sin piedad.

Ahora mi mente se convierte en las páginas de un libro y cada día comienza a imaginar y fantasear en todo lo que desea hacer cuando esto acabe.

Mi corazón y mi mente, son los mejores bolígrafos, su tinta no se acaba nunca, siempre están escribiendo y no me dejan a veces parar su ritmo. La esperanza es mi goma de borrar, se encarga de actuar cuando ve que todo se está oscureciendo y la negatividad intenta ser la principal protagonista.

Son muchos los deseos que tenemos, pero creo que este cambio se debe a una razón existencial. Este mundo estaba demasiado contaminado, corríamos por las vías de su existencia sin mirar a veces al prójimo, no aprovechábamos el segundo, ignorábamos la riqueza del silencio y sobre todo estábamos haciendo daño a nuestro mundo.

Ahora desde nuestras casas imaginamos cómo será el nuevo mundo una vez haya terminado esta guerra contra un virus que se ha quedado reinando en nuestro planeta , lastimando su latido y haciendo que no disfrutemos de la maravilla más grande que tenemos, LA SALUD y la libertad de poder disfrutar del tiempo que nos ha tocado vivir.

Ojalá que cuando salga a la calle, vea a mi alrededor solidaridad, humanidad, confianza, generosidad y todos los valores que tienen que vivir en nuestra sociedad.

Espero que no nos olvidemos de un tiempo que está cambiando la forma de vivir, de pensar y en definitiva nuestra forma de existencia en este mundo que nos está dando una lección de vida.

Lo primero que haré cuando todo acabe es …, mirar al cielo y dibujar un GRACIAS eterno y efímero que quede sellado para siempre en mi vida.