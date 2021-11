La salud pública es un derecho fundamental

Estamos viviendo un periodo sin precedentes de manipulaciones, organizadas por una categoría de políticos de negocios que descaradamente desde su posición en la UE favorecen según sus intereses los consumos y políticas económicas de los países que componen la UE. Es así que bajo la presión de la OMS han debido aceptar que los ciudadanos de otros países fuera de la UE vacunados con dos dosis de la vacuna Coronavac, fabricada por Sinovac puedan pisar suelo de la UE, pero a condición que aquí se pongan una 3ra dosis de ARN messager (ARNm), esta vacuna solo Turquía la emplea. Francia lo acepte y es lo que permitiría la entrada en su territorio a los ciudadanos cumplidores. Recordemos que la científica jefe de la OMS había advertido que inyectar a una misma persona dos vacunas diferentes contra el Covid-19 era una medida peligrosa para la salud y que a este día se ignoran las consecuencias a medio plazo, pero el negocio está por encima de todo. No niego la existencia del Covid-19, pero me hago preguntas cuando en Francia meten en psiquiatría por Justicia a un médico por declarar que los efectos secundarios que provocará a medio y corto plazo, la vacuna Pfizer no están aún bien definidos y por ello se debe de evitar de vacunar los niños de 12 a 5 años, aunque aparentemente parecen soportar la vacuna. Los ensayos clínicos de Pfizer-BioTech (laboratorio alemán), fueron realizados en USA, Polonia, Finlandia y España sobre 4500 Niños de 6 meses a 11 años, Pfizer, informó haber detectado en ellos algunos efectos segundarios sin gravedad y los mismos detectados en mayores de 16 a 25 años. Un informe de la ANSM, publicado el 24/09/2021, señala que, tras la vacuna, varios pacientes han padecido del síndrome de Tusner, dolor violento, surgido con brutalidad en el hombro, seguido de una parálisis del brazo, 6 casos fueron detectados y que estas personas se están restableciendo. En su último informe de la Agencia Nacional para le Seguridad de los Medicamentos (francesa) indicó que sobre una referencia de 73.774.900 cientos vacunados con Pfizer fueron 53. 067 los casos de efectos no deseados, estos están analizados por los CRPV de Bordeas, Marsella, Toulouse y Estrasburgo, el informe pone de manifiesto la aparición de 6 casos del Síndrome de Parsonage-Turner, la mayoría de los pacientes con efectos secundarios se están restableciendo. Felizmente esta pandemia ha tenido una respuesta rápida, lo que no se comprende es que en la UE se rechacen vacunas que están demostrando eficacia, no se debe mezclar la salud y la política, pese que Pfizer sea aliada a un laboratorio alemán, esto no debe darle la exclusiva. La humanidad y occidente están aún esperando la vacuna contra el VIH (Sida), que, en la UE en el 2020, pese a los medicamentos, 1 Millón de personas fallecieron del VIH y hubo unos 2 millones más de contagiados, en el mundo se considera que más de 20 millones de personas contagiadas están con tratamiento, esta enfermedad se propaga de nuevo ya que las nuevas generaciones han perdido la noción del peligro que representa y de las precauciones a tomar. La salud pública debe ser un derecho constitucional y tener la prioridad en lo que concierne las inversiones del

Estado para la investigación, el sector privado debe ser financiado por él y no por el Estado, Hoy faltan médicos y personal en los hospitales, es necesario facilitar el acceso universitario a los oficios de enfermería. La repetición de Pandemias va a ser una constancia para la Humanidad. No solo confinando y con mascarillas se podrán dar solución a las epidemias que nos acechan.