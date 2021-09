Despidiéndonos del verano y saludando a lo lejos al otoño, no encontramos en plena “rentrée” en todos los ámbitos y, por consiguiente, viene acompañada de las rutinas de todos los días. Nos encontramos con nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Sin embargo, también nos encontramos con viejas costumbres que parecen no cambiar, o que no se quieren cambiar.

Me refiero a la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo del sector Manipulado y envasado de Frutas, Hortalizas y flores de Almería. Este convenio venció en agosto de 2018 (sí, 2018) y más de tres años después se sigue negociando, o pasando el tiempo, sin que se atisbe un posible acuerdo, o cualquier acción reivindicativa que desbloquee la situación.

Negociar es no estar ocioso y trabajar para la mejora de las condiciones laborales, pero después de tres años, ¿en qué punto están? ¿Trabajan o están ociosos?

Seguramente los interlocutores lo sepan, pero solo ellos, porque nadie sabe nada al respecto. Me pregunto si ellos mismos (los negociadores) lo saben.

Lo que sí está claro, es que el único beneficiado de esta parálisis negociadora es la patronal, que se está embolsando los posibles beneficios que pudieran redundar en las plantillas del sector, de haberse alcanzado un acuerdo de mejoras para las mismas.

Pero es su trabajo y lo están haciendo bien, mi crítica va dirigida a esos sindicatos de clase que forman parte de la mesa negociadora por mandato legal y que, de no ser así, no tengo muy claro que pudieran estar ahí.

Se autodefinen como sindicatos de clase, pero lejos de defender y apoyar a la “clase trabajadora”, como a ellos les gusta decir, más parece que defienden esa clase de intereses propios, muy lejanos de los intereses legítimos de sus representados y representadas.

Así andamos con los miles de trabajadoras y trabajadores del sector, ninguneados e ignorados por la patronal. “¡Y los sindicatos mayoritarios… a por uvas!”. Lamentable.

A esto hay que añadir la nefasta gestión de la administración del SEPE que, lejos de prever la situación, que es reiterada de años anteriores, hace oídos sordos y cesa a los interinos de refuerzo, justo al final de la campaña del sector, mayo-junio, cuando la mayor parte de su personal, eventuales y fijos discontinuos, tienen que tramitar sus prestaciones por desempleo.

Ante las quejas formuladas, la única respuesta que reciben, es una comunicación mecanizada, en la que “lamentan las circunstancias”, pero “… disponemos de hasta tres meses a partir de fecha de la presentación de la solicitud para resolverla”. Sin comentarios…La misma respuesta se comenta por si sola…

En esta situación los funcionarios que prestan sus servicios en este organismo se están viendo desbordados y saturados, sin dar abasto al ingente incremento de trabajo que reciben todos los años en estas fechas… y los dirigentes del SEPE, miran para otro lado y cesan a sus interinos de refuerzo. ¡Qué más da, tenemos 3 meses para resolver!... el resto, que espere!

Me parece desolador, que cerca de 30.000 familias que dependen de este sector, en condiciones laborales de por sí ya limitadas, se tengan que ver representadas por organizaciones sindicales arcaicas y que solo se representan a sí mismas y a sus intereses. O que se les conteste por la administración encargada de gestionar su prestación que, a lo mejor, tienen que esperar hasta tres meses para resolver su solicitud, ignorando la precariedad en que viven, o sobreviven, estas personas, insisto, personas.

Hay que denunciar, hay que reivindicar, hay que negociar, pero hay que hacerlo y no ser tan condescendiente. Los que dedicamos nuestra labor a la defensa de los intereses de los demás, tenemos que estar ahí siempre, al pie del cañón, y aún a riesgo de cometer errores, hay que defender a quienes nos votan y pagan sus cuotas, lo demás, es traicionar el mandato recibido.