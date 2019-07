La verdad os hará libres

Todos sabemos hasta la saciedad que Sánchez no defiende ideologías políticas, que ningún valor le importa, que todo lo sacrifica a entrar, primeramente, y mantenerse después en la poltrona de la Moncloa. Para ese logro sacrifica absolutamente todo. No le frena, pues, ningún principio si peligra su "poltrona". Y sabe lo que el español libre de ataduras piensa de él : Que realiza pactos secretos con los independentistas, clandestinamente, desde siempre, saltándose la línea roja que le había fijado antiguamente su propio Partido. Que ofrece a aquellos prebendas si le ayudan en su objetivo. A las víctimas del terrorismo de ETA las ha humillado constantemente y hoy, 26-VI-2019, les ha dado un golpe mortal trayendo y permitiendo la intervención del etarra o ex Jefe de Eta político militar ARNALDO OTEGUI en la televisión pública que costeamos todos los españoles. La indignación por esta afrenta incalificable se extiende en todas las capas sociales. Cualquier persona amante de la Justicia, ha sufrido hoy en sus entrañas la vergüenza de ver y oír en la pantalla oficial de España la redonda faz del Sr. Otegui, antiguo Jefe de Eta político militar y Adalid de tantos hombres de las pistolas, y de los tiros en la nuca. Y el infausto Sánchez facilita, esta entrevista televisiva, muy posiblemente, además, para tener justificado su posible pacto futuro con los enemigos de España, radicados en estas tierras norteñas de aspiración secesionista; y ello siempre respondiendo a su paranoia monclovita. ¿No sientes miedo ni pudor de pasar a la historia si sigues en esa senda de abrazo a los golpistas, como el gran traidor de la patria? Es obvio que Sánchez, con una psique dañada, Infravalora un supravalor, la Ley, la justicia, la equidad, la ética…; y supervalora un infravalor, la poltrona monclovita reptando por los malos usos y la inmundicia política.

¿Hasta donde puedes llegar cuando ya provocas la náusea de las personas de bien, honradas, justas y amantes de la igualdad y la equidad?

Mereces invocar a Cicerón: " ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?

Y qué comentar de su colega de Jefatura de Gobierno , don José Luis, calificado por todos los politólogos serios y expertos como el peor y más nefasto presidente español de todos los tiempos. Con qué rostro te entendías con los etarras y lo negabas con rotundidad , una y otra vez cuando eras interrogado ante las Cortes españolas. Se ha dicho que has usado y presentado en las relaciones de tu gobierno con ETA documentos reservados. Igualmente engañaste de forma reiterada a toda España, Sr. Zapatero, cuando nuestra economía descendía durante tu mandato a situación caótica y auténtica CRISIS lo negabas en todos los foros, cuando se podia haber remediado adoptando entonces medidas drásticas ad hoc, y tu machacona mendacidad (brotes verdes etc) nos condujo a la RUÍNA.

Y cuando dejaste el poder deleznado por el pueblo ante tu inicua gobernación, en lugar de esconderte para siempre en un rincón ignoto de la geografía mundial, sales arrogante a la palestra en el papel desairado y vergonzoso de ayudar a lavar la imagen del gran dictador venezolano Maduro. Ello en momentos en que era repudiado por todas las naciones y todos los políticos ¿Cuál fue la contrapartida de hipotecar tu dignidad ante un gerifalte bolivariano que encarceló a sus enemigos políticos con desvergüenza dictatorial?. Y te exhibes en los medios ante todo el mundo en abrazo fraternal al indeseable Maduro que impedía, amenazaba y atacaba con todos los recursos, a un gran Presidente socialista, Felipe González, que se prestó y quiso ejercer el derecho sagrado de defensa jurídica de los perseguidos por este primer mandatario de la rica y arruinada nación venezolana.

Y para ser más lucida tu aparición en escena, te apuntas, últimamente, a aconsejar la conveniencia de estudiar la forma de aplicar el INDULTO a los golpistas del Procés. Todo español de sanos principios desea en este doloroso asunto que los golpistas sean sancionados por las normas vigentes. Esa es la legalidad, pero tú, Zapatero, no te apartas de tu tortuoso camino; volviendo a dañar nuevamente a tu patria, anunciando la desobediencia al Tribunal ( si condena), por el desacreditado, poco democrático y desaconsejable en este caso,indulto.

En esta última aparición no has podido ser más desafortunado y nefasto. Solo me resta decir: " Si la labor gubernamental de estos dos Jefes de Gobierno ha sido digna que Dios se lo premie; y si ha sido - yo lo aseguro - indigna , que Dios y la historia se lo demanden.