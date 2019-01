Álvaro Carrión habilita una cuenta para reunir 50.000 euros y poder salir de Taiwán

Álvaro Carrión, el joven de Olula del Río que lleva retenido en Taiwan desde hace cinco meses por un accidente con una moto que causó la muerte de una anciana, acaba de anunciar que la única solución para poder salir del país es pagando la cantidad económica de 50.000 euros que le exige la familia. Tal y como apuntó hace unos días este periódico en primicia, Álvaro ya mantuvo una reunión junto con el cónsul de España en Filipinas y altos cargos de Filipinas y de Taiwan para desbloquear este proceso burocrático que le mantiene confinado en este país. La única vía posible tras las negociaciones pasa por indemnizar a la familia de mujer fallecida y por esta razón la familia de Carrión y el Ayuntamiento de Olula del Río han habilitado una cuenta bancaria en la que cualquier persona que lo desee puede ingresar una aportación económica.

"Tras 5 meses la única vía para salir de aquí de la manera más rápida posible, será la de negociar económicamente con la familia, ya que han cambiado de postura y aceptan negociar.A raíz de vuestros mensajes de apoyo y vuestras ganas de colaborar, hemos abierto con la ayuda del Ayuntamiento Olula del Río una cuenta en la Caixa con un límite de 50000€", explica Carrión en la página de Facebook 'SOS desde Taiwan'.

El joven relata que "después de un acercamiento con la familia, hoy he recibido la buena noticia de que han aceptado negociar para llegar a un acuerdo mediante el cual se resuelva mi situación lo antes posible. No obstante aún nos queda gestionar esta negociación y cerrar cuanto antes el acuerdo, este proceso no será sencillo ya que las exigencias económicas de la familia no han cambiado, así que siguen siendo desproporcionadas. Desde el consulado, me han dicho que habrá que reunir unos 50000€, ya que aunque no esté fijado el acuerdo, irá en torno a esas cantidades".

Por esta razón, a pesar de que Carrión considera que "esta cantidad es totalmente injusta" añade que "no nos queda otra que aceptar ya que es la mejor opción".

El número de cuenta de La Caixa es ES86 2100 4881 5322 0026 7610.