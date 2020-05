Fumata Blanca en Diputación: el Plan Almería aprobado por unanimidad pero con 'roces'

El Plan Almería, la hoja de ruta de la Diputación Provincial de Almería que pretende movilizar 111,5 millones de euros para revitalizar económica y socialmente la provincia, ha contado con el apoyo unánime de los 27 diputados provinciales en la sesión plenaria ordinaria celebrada de manera telemática hace escasos minutos.

El diputado de Presidencia, Fernando Giménez, ha señalado que "es un orgullo como institución pública presentar un plan tan ambicioso" y ha agradecido a todos "el voto favorable y las aportaciones a este plan" porque ha destacado que "desde el primer momento hemos querido hablar con todos los alcaldes y llevamos dos meses trabajando de manera excepcional y muy eficaz".

Los portavoces de PSOE, VOX y Ciudadanos, han coincido en criticar que conocieron este Plan Almería "escasos minutos antes de presentarse a los medios de comunicación", ha lamentado Juan Antonio Lorenzo. Aún así han refrendado su apoyo a este plan por "lealtad con la provincia".

Los tres portavoces han aportado enmiendas y modificaciones al Plan Almería que Jiménez se ha comprometido a valorar porque ha recordado en varias ocasiones que "en eso se debe basar el consenso. Es un plan dinámico y lo repetiré hasta la saciedad. Tiene que ir creciendo porque las circunstancias así lo ordenan. Nunca habíamos pasado por una situación parecida y por ello cuenta con aportaciones de todos. Y no nos duele decir que cuenta con aportaciones de todos los grupos políticos".

En lo que concierne a las mejoras, el portavoz de VOX, Juan Francisco Rojas ha solicitado por ejemplo que se utilice "el uso de la contratación pública para integrar personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social" y que se "convoque cuanto antes al Consejo Provincial de Turismo".

El portavoz de Ciudadanos, Rafael Burgos, ha aportado también varias mejoras tales como el Plan de Relevo Generacional "con el objeto de generar empleo local, fomentar la economía de proximidad y luchar contra la despoblación. Que los negocios que son rentables no se cierren porque no haya nadie que los suceda al frente".

Por último, el portavoz socialista ha hecho hincapié en diversas modificaciones y ha citado por ejemplo su disconformidad con "que se den de baja diversas inversiones en pueblos. Entendemos que modificar el presupuesto es necesario pero no quitar obras de los municipios para dar nuevas obras a los municipios".

También Lorenzo ha apuntado que "no he oído a ningún portavoz hablar de nuestras alegaciones y enmiendas. Me gustaría cómo se va a tramitar este tema. Nosotros hemos venido aquí con la mejor de nuestras intenciones. Lo lógico es que habláramos. Este grupo de enmiendas se deben votar". Ha recalcado que su voto es favorable al Plan Almería y por eso ha pedido que también lo sea para sus enmiendas.

A este respecto, Jiménez le ha respondido que "es imposible aprobarlas si no vienen con informes jurídicos y técnicos. Pero es un plan dinámico por lo que tendremos que debatirlas y si son buenas y reales para los almerienses, se incluirán. Yo no quiero votar que no a esas aportaciones pero no podemos votar que sí sin contar con sus informes. Este es un primer documento de trabajo y seguirá creciendo".

El presidente Javier Aureliano García ha instado al Grupo Socialista a que retire la enmienda porque "no queremos votarle no pero si lo hacemos incurriríamos en una ilegalidad. No sería conveniente para ninguno de los diputados votar a favor. Queremos que todos los almerienses vean que somos una piña".

Lorenzo le espetaba que "no queremos forzar mañana un pleno extraordinario para que se debatan. No hemos venido a ciegas con estas alegaciones. Por eso les pido que confíen en nosotros. Nos vale el compromiso que quieren estudiarlas pero no queremos retirarlas".

Finalmente ha tenido lugar la votación con solo los votos positivos del PSOE y la negativa de PP, VOX y Ciudadanos.

El siguiente paso ha sido la votación del Plan Almería, que esta vez sí, ha contado con la unanimidad de todos los grupos políticos.

PLAN ALMERÍA

En cifras, los programas que componen el plan suman una inversión de 72.168.373 euros. A este total se une el adelanto del 95 por ciento de la recaudación a los municipios, que supone un total de 26 millones de euros; los intereses que se ahorran los ayuntamientos al adelantarles la Diputación a coste cero, lo que significa un ahorro de 260.000 euros, así como el aplazamiento de los pagos de los tributos que se traducen en 13 millones que la Diputación inyecta en la provincia.

Así, el programa 'Cerca', dotado de 3,4 millones, habilita una línea de ayudas a los municipios para "hacer frente a las facturas generadas" para luchar contra la covid-19 y la compra de material sanitario mientras que el programa 'Coopera', con una partida 4,4 millones se ha diseñado para que, con ayudas de "distribución reglada", puedan contratar "en exclusiva" autónomos que "puedan hacer obras" en los pueblos y en los que el 70 por ciento de presupuesto vaya "a mano de obra".

El programa 'Reconecta', dotado con un total de tres millones de euros, se dirige a los autónomos mientras que el programa 'Contigo', mediante un presupuesto de 4,2 millones, desarrolla una "ambiciosa" estrategia social que persigue "dignificar el día a día de miles de familias".

La reactivación de la provincia a través de la obra pública se prevé a través del programa 'Acelera' con 52 millones de euros previstos una vez que el Gobierno levante el "veto" a las licitaciones, mientras que el programa 'Promo' reserva 3,2 millones de euros para acción promocional del turismo, la gastronomía y la cultura, con especial incidencia en el cine.