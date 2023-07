El IES Rey Alabez de Mójacar clausura con una gran ceremonia el programa Erasmus+

Hace unos días tuvo lugar la ceremonia de clausura del programa Erasmus+ que el IES Rey Alabez de Mojácar ha llevado a cabo durante los tres últimos años. El proyecto Developing Students’ Social and Emotional Learning through Games, Music and Outdoor Activities ha supuesto una serie de movilidades en seis países: España, Francia, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Rumanía.

Ha tenido como objetivos, mejorar el nivel de competencias social y emocional: apertura, comunicación, integración, tolerancia, creatividad y gestión, así como desarrollar la resiliencia sociocultural en todos sus aspectos internos: compromiso, responsabilidad, diversidad, curiosidad, creatividad y sentido de la solidaridad. También promover la autonomía, la conciencia social, las habilidades sociales, la toma de decisiones responsables para un mejor rendimiento académico, y un comportamiento social positivo y mejorar el nivel en lengua inglesa a través de actividades lúdicas e interculturales

En cada movilidad estaba prevista la asistencia de cuatro alumnos participantes y dos profesores acompañantes.

El programa según cuenta su coordinadora, Presentación Sánchez, no estuvo exento de dificultades. Desde el principio el COVID hizo que se retrasara el inicio de las movilidades. Éstas comenzaron en marzo del curso pasado, cuando el centro actuó como anfitrión acogiendo a los estudiantes del resto de países.

“Fue una semana pasada por agua, incluyendo un meteotsunami, que hicieron trastocar el plan de actividades semanal. Sin embargo, los problemas se superaron y se consiguió favorecer la convivencia con múltiples talleres (sevillanas y musical interpretando una canción conjuntamente, diferentes tipos de visitas: pueblo de Mojácar, Cuevas de Sorbas, playa de Macenas, viaje en barco de suelo de cristal...) haciendo de esta movilidad una experiencia entrañables. A partir de este momento se sucedieron las diferentes movilidades a los distintos países colaboradores”.

Han sido unos viajes llenos de experiencias gratificantes donde conocer otras culturas, diferentes formas de vivir, de aprender o de sentir…hicieron que estos momentos se convirtieran en un gran aprendizaje para la vida de los estudiantes y de los profesores participantes. Todo acabó con la celebración de la clausura donde alumnos, familias y profesores festejaron y agradecieron la posibilidad que les ha ofrecido este programa subvencionado por la Unión Europea.