La indignación se ha convertido en la protagonista en la última jornada de confinamiento en el municipio de Turre. Este domingo por la tarde varios vecinos denunciaron ante las autoridades la presunta llegada de una familia procedente de Madrid durante el fin de semana hasta un bloque de viviendas en las proximidades del tanatorio.

Según relatan los vecinos, pasado el mediodía del domingo pudieron ver por los balcones la presencia en uno de los áticos de unos vecinos que hasta el momento habían pasado desapercibidos y cuya residencia se conoce que está en la Comunidad de Madrid. "Allí vive una señora, que no veíamos desde el verano, pero ahora están con ella su hija, su yerno y el nieto", explican a Diario de Almería.

"Escuchamos cómo uno de ellos hablaba por teléfono y decía que estaba en un sitio muy bonito donde se podía ver la sierra, como si nunca antes hubiera estado aquí", asegura una vecina. Así, ante las sospechas de que los familiares de la propietaria se hubieran trasladado estos días hasta Turre, saltándose las restricciones y controles con motivo del estado de alarma, lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil y la Policía Local.

La Guardia Civil se personó en la vivienda y se vivieron momentos muy tensos. Según los vecinos, dieron versiones contradictorias sobre cuándo habían llegado hasta la vivienda. No obstante, la urbanización cuenta con numerosas cámaras de seguridad que se van a revisar para saber si, en efecto, han incumplido la ley o no.

El alcalde pidió a Subdelegación del Gobierno su expulsión

Ante la alarma que se creó en las redes sociales, el alcalde de Turre, Martín Morales, tuvo que publicar un vídeo explicativo para sus vecinos, ya casi a medianoche. El regidor aclaró que "desde el primer momento, tanto la Guardia Civil como la Policía Local han actuado diligentemente y se han personado en el domicilio para comprobar los hechos y tomar las medidas oportunas según la ley".

Morales confirma además que llamó al subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, para pedirle "que se actuara rápidamente para garantizar la seguridad y la salud de los vecinos, tomando medidas de expulsión, si fueran posibles, de acuerdo al derecho, o de confinamiento y control estrecho de movimientos, en su defecto".

El alcalde afirma que se está investigando el asunto, pero explica que "por el momento es imposible dilucidar cuándo se ha ocupado la vivienda". No obstante, asegura a este medio que tanto la Policía Local como la Guardia Civil están controlando que se cumpla el confinamiento.

Lucha contra los bulos y la alarma social

Martín Morales ha intentado rebajar la alarma social y ha dejado claro que "el reenvío de audios con bulos como los que están circulando es considerado un delito". Por ello, desmiente "categóricamente" que ninguna de estas personas esté contagiada de coronavirus y pide que que no se alimenten bulos que pueden crear "alarma social". Asimismo, anuncia que las fuerzas de seguridad harán un esfuerzo especial para asegurar que se cumpla el confinamiento.

Por otro lado, el regidor ha comparado la situación que se da en Turre con la que se vivió hace unos días en Antas con la llegada de una familia procedente de Cataluña: "no es el mismo caso; allí los sorprendieron cuando llegaban, con un camión de mudanza en la calle en pleno estado de alarma, mientras que aquí no hay constancia de cuándo llegaron. Hemos tocado las mismas teclas que hicieron en Antas, pero no podemos hacer más", asegura.