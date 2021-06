Se queda: José Mateo recula y no se marcha de Cs en Gérgal

El pequeño municipio de Gérgal vive una de las legislaturas más convulsas que se recuerdan. Tras unas elecciones municipales de 2019 en las que ganó el PSOE y que terminaron con el pacto entre PP y Ciudadanos, la estabilidad política parecía más que asegurada con un pacto de alternancia en el poder entre los dos máximos responsables de ambos partidos: Miguel Guijarro y José Mateo. Pero nada más allá de la realidad porque en poco más de dos años se ha vivido una moción de censura fallida, un alcalde popular acorralado y un pacto de alternancia no cumplido.

Un cóctel explosivo que derivó en efectos colaterales para Ciudadanos que se levantaba este lunes con el anuncio por parte del portavoz de Cs de Gérgal, José Mateo, de abandonar a formación liberal por la "falta de apoyo" en las reclamaciones y pactos alcanzados para el gobierno de esta localidad de la comarca del Río Nacimiento. Su idea era clara: pasar al grupo mixto.

Finalmente todo ha quedado en un calentón. Tal y como ha podido confirmar este periódico a través de fuentes oficiales del partido, José Mateo no ha presentado su baja de la formación naranja a la dirección provincial y tampoco lo ha hecho en Sevilla en la regional. "Todo ha sido fruto de la impotencia por la situación", explican las fuentes de Ciudadanos Almería consultadas. Mateo ha terminado reculando tras dos días de conversaciones con la dirección provincial que han conseguido convencerle de no abandonar sus filas y seguir peleando para alcanzar la Alcaldía en Gérgal.

De hecho, tal y como anunció Rafael Burgos, secretario provincial de Ciudadanos en Almería, en una entrevista a este periódico, se sigue esperando que el Partido Popular presione al regidor Miguel Guijarro para que cumpla con el pacto de gobierno. Pero de momento, el PP no ha movido ficha y guarda con recelo sus intenciones para con esta patata caliente que mantiene en vilo a los vecinos de Gérgal.

El tiempo corre a favor del actual regidor, sabedor de que ya no se pueden presentar más mociones de censura y que, en caso de ser expulsado del PP, podría seguir gobernando en minoría (únicamente él solo) hasta el final de la legislatura con los apoyos pertinentes para acuerdos tan cruciales como los presupuestos o planes de inversión.

Una situación que llevó a Mateo, tras la poca influencia de Cs a nivel provincial para desbloquear esta problemática, a anunciar su marcha al Grupo Mixto. Por eso esto lunes afirmaba que "no me voy a ir a otro partido, solo quiero que mi partido me apoye, ya que me ha exigido y yo he estado cumpliendo. Desde la semana pasada, tampoco me han dicho nada. Quedaron en llamarme el fin de semana y tampoco lo hicieron. Lo que no han hecho en siete u ocho meses lo han hecho este lunes, llamarme todo el mundo".

De momento, las aguas vuelven a su cauce, José Mateo se queda y Cs seguirá en la oposición junto al PSOE y a los otros dos ediles del PP. Le toca mover ficha a Miguel Guijarro pero tiene todo el tiempo a su favor.