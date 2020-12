PSOE no apoyará las cuentas de la Diputación: "Son las peores de la historia en el peor momento de nuestra historia sanitaria"

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería no apoyará mañana los presupuestos para 2021 elaborados por el equipo de gobierno del Partido Popular. Así lo ha adelantado su portavoz, Juan Antonio Lorenzo, durante una rueda de prensa telemática en la que ha afirmado que "no podemos aprobar esta forma de hacer política que está basada en las apariencias y por tanto no vamos a ser cómplices de un documento que no refleja los problemas de los almerienses".

Lorenzo, que no ha desvelado si su partido se abstendrá o votará en contra de estas cuentas, ha lamentado que el PP "ha presentado lo más parecido a un folleto publicitario que remata con un eslogan sorprendente que han utilizado marcas de dientes y pañales y que contiene la misma estructura del año 19 y del año 20" y que se ha dejado en el tintero "problemas tan importantes como la lucha contra la despoblación. Será porque el presidente entiende que esto ha pasado de moda pero la realidad es que los pueblos del interior siguen perdiendo habitantes".

El portavoz socialista se ha preguntado si estos presupuestos son los de la triple protección (sanitaria, económica y social), definidos así por el presidente Javier Aureliano García, "¿por qué repiten la misma estructura que los de 2019 y 2020?". Por ello no ha dudado en tildarlos como "los peores presupuestos de la historia en el peor momento de nuestra historia sanitaria".

También se ha mostrado molesto Lorenzo con la afirmación que hizo García hace unos días durante la presentación de las cuentas de 2021 al señalar que se habían incluido el 95% de las propuestas de la oposición: "El presidente ha faltado la verdad porque apenas ha tenido en cuenta las nuestras y lo que él ha definido como diálogo han sido varios encuentros y reuniones cortas".

En este sentido, el portavoz socialista ha señalado que aportaron un documento con 25 medidas concretas para mejorar las cuentas de 2021 y solo han incluido recuperar las subvenciones nominativas a los municipios de menos de 1.000 habitantes "con 20.000 euros para cada uno ya que el año pasado no se llevaron a cabo pero solo han recuperado la aportación inicial de 10.000".

Acciones "inaplazables"

Lorenzo ha desgranado algunas de las acciones que conforman ese documento para enriquecer los presupuestos y que pasan por un plan de recuperación económica en sectores estratégicos como el turismo y comercio; un plan de equilibrio territorial y demográfico o recuperar el Plan de Ciclo Integral del Agua "porque hoy hay pueblos de más de 3.000 habitantes como Tabernas que tienen problemas con el abastecimiento", ha subrayado.

Entre las medidas también están un plan de adaptación y mantenimiento de los edificios de Diputación y completar el Plan Reconecta ya que "quedaron más de 3.000 autónomos fuera porque el registro se colapsó y no pudieron inscribirse".

También ha avanzado poner en marcha un plan de deporte en la naturaleza y amentar la partida para el Plan de Igualdad porque "hay partidas raquíticas".

Y ha dejado para el último que se consensuara el destino de los remanentes de 2020 que superan los 60 millones. "Son partidas que no han gastado y no han gestionado", ha lamentado.

En esta línea, Lorenzo ha criticado que para 2021 solo hay 5,2 millones para Planes Provinciales, algo más de los 3 que había presupuestados para 2020. "Si en el cuatrienio hay que invertir 60 millones y solo llevan 8, las cuentas son claras: tienen que presupuestar 52 millones en dos años, algo complicado si se tiene en cuenta que de los 3 de 2020 solo han ejecutado 372.000 euros, un 12%".

A este respecto, ha señalado que en 2019 solo ejecutaron 40 millones de 120 presupuestados en el capítulo 6 de inversión. Y en el de 2020 solo llevan 30 ejecutados de los 90 millones iniciales. Por ello ha concluido que "a este gobierno del PP le faltan dos tercios de capacidad, dos tercios de interés para aprobar un examen final. Están suspensos en gestión y solo tienen un 3,3 de nota".