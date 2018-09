Paseos en 'unicornio', barbacoa y mercadillo solidario para colaborar con 'Pide un deseo'

El colectivo Angels Nursing Group del Valle del Almanzora celebra hoy a partir de las cuatro de la tarde un evento solidario a favor de la Fundación Make a Wish (Pide un deseo). Apoyados por el Ayuntamiento de Cantoria en la organización, la actividad Fun, Love and wishes Event está dirigida a familias que podrán disfrutar de música en vivo, barbacoa, castillo hinchable, puestos de mercadillo y hasta la posibilidad de montar en un "unicornio".

Angels Nursin Group es un colectivo de vecinos del Almanzora, en su mayor parte de habla inglesa, que desarrollan una enorme actividad solidaria a lo largo del año con diversas acciones llevadas a cabo, principalmente, entre el colectivo británico que reside en la zona. La acción en favor de Make a Wish pretende recaudar fondos que se destinan a programas a favor de niñas y niños que padecen enfermedades raras. La particularidad del evento radica en que se trata de una de las pocas veces en las que se podrá disfrutar de un mercadillo solidario puramente al estilo británico en una localidad almeriense, concretamente en Cantoria, desde las 16:00 horas, y aprovechando el entorno de la antigua estación del ferrocarril y la zona habitualmente dedicada a recinto ferial.

Todas las atracciones estarán coordinadas y atendidas por voluntarios de Angels Nursing, así como los puestos de comida o artesanía, que con precios populares tratarán de recaudar el máximo posible para la fundación.

El Ayuntamiento colabora en la organización del evento, totalmente diseñado y dirigido por vecinos británicos del pueblo, no sólo como muestra de apoyo a la causa, sino también porque supone "por una parte, una actividad de integración, ya que es hora de que empecemos a hablar de vecinos, y no de británicos y españoles, pero al mismo tiempo porque es muy interesante que tomemos conciencia y cojamos experiencia en este tipo de mercadillos solidarios, muy comunes en otras parte de Europa y totalmente excepcionales en lugares como Cantoria. Creo, además, que es una actividad interesante no sólo para los vecinos de la comarca, sino para cualquier familia de la provincia que quiera tener una tarde de sábado diseñada para que los pequeños disfruten con sus mayores" , afirma la alcaldesa Puri Sánchez.