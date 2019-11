Educación propone que el centro de Tahal se incorpore al Colegio Rural Filabres

La delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María Carmen Castillo, ha propuesto a la alcaldesa de la localidad de Tahal, Trinidad Jiménez, que su centro se incorpore al Colegio Público Rural (CPR) Filabres (ubicado en Albanchez), tras la petición formal por parte del Ayuntamiento de la localidad. “Ya se ha trasladado a la Dirección General junto al resto de las actuaciones propuestas para el curso 2020/21 para su estudio y valoración”, ha confirmado a este periódico.

Una medida con la que desde Educación se quiere solventar la problemática surgida este curso con el cierre temporal del centro educativo de la localidad por falta de niños.

De esta manera, el curso que viene profesores de este colegio rural se encargarían de impartir clase en Tahal evitando así que los niños en edad de escolarización tengan que trasladarse a otros pueblos.La regidora ha apuntado que “es una medida positiva” pero que “no soluciona la problemática que tenemos con la despoblación y que ha provocado que una familia se mude a Roquetas de Mar para escolarizar allí a su hija”.

El centro escolar ha cerrado este curso porque solo había un niño según Educación

Esta medida llega tras la reunión que Jiménez mantuvo hace un mes con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Educación, Javier Imbroda, para pedirle una solución ante el cierre del colegio.

A este respecto, la delegada de Educación ya apuntó hace unos días en una entrevista a este periódico que “no montamos la unidad porque no había niños. No es sostenible desde el punto de vista de eficiencia, pedagogía y de gestión tener a un niño de diez años solo en un colegio. A la familia se le planteó la situación y se le ofreció la posibilidad del transporte para ir al colegio de Macael, por lo que se le facilitó comedor y aula matinal. El alumno va en el transporte con los niños que han pasado al instituto y han estado con él en el colegio. Y en el momento en el que haya solicitudes de matrículas el aula volverá a montarse y a acoger a los alumnos”, ha explicado la delegada para a renglón seguido apuntar que “la sociedad debe de saber que el colegio no está cerrado, porque si hoy alguien quiere irse a vivir a Tahal y tiene niños y hay solicitudes, la unidad se vuelve a poner en funcionamiento”.

Hoy en día más de 2.000 alumnos estudian en 17 colegios rurales en la provincia, distribuidos en 203 unidades (aulas). La más numerosas están en Níjar y en el Levante.