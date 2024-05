Clece y el Ayuntamiento de El Ejido, unidos por la inclusión laboral de colectivos vulnerables

El autobús de Ruta ‘Almería Emplea’ ha estado hoy en El Ejido, donde se ha contratado en directo a Herminia Cortés como auxiliar de Ayuda a Domicilio.

Antes de comenzar hoy la jornada de esta iniciativa de Clece y filiales ya estaban todas las citas previas cerradas para las cinco paradas, superando las todas las expectativas iniciales. A la participación de los vecinos y vecinas de El Ejido en este proceso de selección para cubrir 280 puestos de trabajo en el sector de Ayuda a Domicilio, se han sumado otras dos grandes noticias: la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido y la contratación in situ de Herminia.

La Asociación Innova animó a Herminia a participar en esta iniciativa después de formarse y hacer prácticas en Clece. El equipo de Selección valoró su currículum, “sus ganas y buena disposición” para trabajar y esta mañana le dieron la sorpresa: “bienvenida a tu nueva casa. Eres una gran profesional y ya tienes un puesto dentro del equipo de Clece y filiales”, le dijeron a Herminia que miraba incrédula su nuevo uniforme.

“Llevo dos años parada, con dos hijas y dos nietos. He llorado por un trabajo y por todas las puertas cerradas que encontraba, así que no me creo todavía que tenga un trabajo. Me ha cambiado la vida, porque ahora tendré la oportunidad de tener mi propia vida y no depender de la ayuda de los demás. Gracias, muchas gracias de verdad a todos”, decía entre lágrimas Herminia.

Colaboración público-privada

En el marco de la Ruta ‘Almería Emplea’ se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de El Ejido y Clece y filiales que han rubricado Francisco Góngora, alcalde de la localidad y Diego López, gerente de Clece y filiales en Almería. “El trabajo que viene realizando Clece en el servicio de Ayuda a Domicilio en El Ejido tiene un alto índice de satisfacción, dicho por las propias personas usuarias”, ha asegurado el alcalde, quien también ha destacado que “la colaboración con Clece es muy estrecha y poder firmar este acuerdo beneficiará a muchos usuarios de nuestro municipio”.

Con este convenio “queremos trabajar en esta necesaria empleabilidad para personas en riesgo de exclusión social y en otros muchos aspectos sociales”. Opinión compartida por el gerente de Clece y filiales y por Delia Mira, concejal de Servicios Sociales, que también acudió a visitar el autobús instalado en la calle Arquitecto Pérez de Arenaza.

El autobús de la ruta, mañana en Adra

La Ruta ‘Almería Emplea’ continuará mañana recorriendo la provincia almeriense. La siguiente parada será en el Paseo Marítimo de Adra, donde están citadas más de cien personas con cita previa para optar a uno de los 280 puestos de trabajo como auxiliar de Ayuda a Domicilio.