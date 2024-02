El Ejido será la capital del debate educativo con un torneo que fomenta el pensamiento crítico

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Educación, Participación y Juventud, organiza la primera edición del Torneo de Debate Educativo, que se va a celebrar los próximos 5 y 6 de marzo en el Espacio Murgijoven. El evento está abierto a la participación de todos los institutos de enseñanza secundaria del municipio y estará dividido en dos categorías: ESO y Bachillerato. Deberán debatir sobre la siguiente pregunta: ¿Es el fenómeno de la globalización la causa de la eliminación de algunas culturas?

“Este tipo de actividades, y en general la propia disciplina del debate educativo, son herramientas muy poderosas para la formación integral del alumnado, ya que requieren de mucha preparación e investigación previa y, entre otros atributos muy positivos, desarrollan sus habilidades comunicativas, el pensamiento crítico y la comprensión general del mundo en el que vivimos”, ha resaltado el edil de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez.

El I Torneo de Debate Educativo de El Ejido, ha añadido el edil, “se concibe como un foro de discusión y diálogo que refuerza las actuaciones que se desarrollan en los centros educativos en torno al debate; y tiene una vocación netamente formativa y no tanto competitiva, aunque ese componente de formato torneo lo hace si cabe más atractivo para los propios participantes”. Es, en palabras del edil, “una actividad inspirada en el conocimiento, el respeto, la tolerancia, la inquietud intelectual y la capacidad de consenso”.

Los grupos de estudiantes que participarán en el torneo, en equipos de entre 3 y 4 personas con un portavoz, deberán pasar con anterioridad una ronda previa en sus respectivos centros, que los clasificará para el evento.

Los premios a repartir serán: una placa conmemorativa para el equipo ganador de cada categoría, diplomas especiales a finalistas de ambas categorías y un premio especial al alumno o alumna con mejor oratoria en cada categoría. Habrá igualmente diplomas acreditativos para cada participante.

El jurado estará compuesto por docentes de todos los centros participantes, si bien el alumnado no podrá ser calificado por profesorado de su propio instituto. En las finales habrá un jurado especial, compuesto por personas expertas en oratoria. Dado el carácter formativo de la actividad, el jurado no solo se limitará a elegir a los equipos que pasen de ronda o se erijan como ganadores, sino que comunicará a los participantes aspectos o valoraciones tanto positivas como aquellas que, a su juicio, deban mejorar. Las decisiones serán colegiadas por el jurado, no pudiendo darse la posibilidad del empate.

Dinámica de la competición

En la categoría ESO se establecerán tres grupos de tres equipos, y de ellos el mejor pasará a la fase de semifinales, así como el mejor segundo. En Bachillerato serán dos los grupos, uno de 4 y otro de 3 equipos: se clasificarán los dos primeros del grupo de 4, el mejor del grupo de 3, y el mejor de los restantes. Posteriormente se realizarán las semifinales y los dos mejores de cada categoría se medirán en la gran final.

El jurado se basará en distintos criterios para ofrecer sus puntuaciones y valoraciones. El 50% de la nota tendrá que ver con el fondo: línea argumental, relevancia, argumentación, evidencias y refutaciones; el 30% tendrá que ver con la forma: lenguaje verbal, lenguaje corporal, así como capacidad para cautivar en los arranques y los finales de las intervenciones; y el 20% restante estará relacionado con otros elementos de evaluación como el equilibrio entre los miembros del equipo y el acercamiento de posturas con el equipo contrario.