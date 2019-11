El PSOE y Cs de El Ejido piden la dimisión de la edil de Servicios Sociales, de Vox

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido exige el cese inmediato de la concejala de Servicios Sociales de VOX “por no creer que la Violencia de Género exista”, según indicó la formación socialista. Por su parte, el grupo municipal de Cs exige también el cese de Almudena Martínez al frente del área. Su portavoz, Cecilia Vargas, defiende que “es inaudito que este cargo público no apoye los actos que organiza su propia área municipal”, en referencia a su ausencia en los actos por el 25N.

La concejala socialista ejidense y que además es miembro del Consejo de la Mujer, Maribel Carrión, lamenta que la máxima responsable del Consistorio de colectivos como Mujer, Discapacidad e Inmigración “no defienda” sus necesidades y demandas, y por ello anuncia que en el próximo Pleno el Partido Socialista pedirá el respaldo de Ciudadanos y PP para que el alcalde ponga fin a su labor en esta concejalía.

"Tras el primer intento, hace unos meses, mostrado por el actual equipo de gobierno (PP-VOX), de desmarcarse del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen)”, el pasado 13 de noviembre se volvió a vivir “otra situación muy dura”, durante la celebración de un encuentro del Consejo Municipal de la Mujer, según la edil.

Cecilio Vargas (Cs): "nos provoca vergüenza ajena y lo consideramos una falta de respeto y sensibilidad hacia las 52 víctimas de violencia machista en lo que va de año"

Tal y como explica Carrión, “después de hacer una valoración del primer Plan de Igualdad, y de hablar de que se habían cumplido los objetivos de este Plan, que en su primer eje recoge la prevención en Violencia de Género y que en su cuarto eje además refleja la atención a las mujeres víctimas, después de realizar una evaluación y su prórroga, después de todo eso la concejala de Servicios Sociales de VOX quiso dejar bien claro que ella no iba a participar en esas actividades con motivo del 25N porque no cree que exista la Violencia de Género".

En la misma línea, desde Cs se arguye que esta ausencia “nos provoca vergüenza ajena y lo consideramos una falta de respeto y sensibilidad hacia las 52 víctimas de violencia machista en lo que va de año”.

“La cobertura y el amparo del alcalde de El Ejido a sus socios de coalición también es alarmante", considera Vargas. Se ha puesto de perfil para que pasara rápido el día conmemorativo de la lucha contra esta lacra, que ya suma más de 1.000 mujeres asesinadas desde que hay serie de datos”. Para el portavoz de Cs El Ejido, “está claro que Góngora se ha escondido para no molestar a los socios que le han permitido seguir en su sillón y esto es inaceptable. No ha asistido a ningún acto público y le exigimos que, si no dimite la concejala, actúe, tome él la iniciativa y la cese”.