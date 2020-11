Boca y Pozo los Frailes, de Níjar,, muchas similitudes y algunas diferencias

Se parecen mucho, suenan casi igual e incluso se prestan a la equivocación. Comparten hasta el apellido, historia y código postal (04117). Están muy cerca el uno del otro, apenas unos cuatro kilómetros les separan. Las pedanías nijareñas de la Boca de los Frailes y el Pozo de los Frailes tienen muchas similitudes, pero forman dos enclaves vecinales distintos, con poblaciones diferenciadas y hasta altitudes distintas, pero son paso obligado al corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística INE al 1 de Enero de 2019, el número de habitantes que residían y estaban censados en el Pozo fue de 517, 14 habitantes mas que en 2018, y su número de viviendas es de 303, lo que representa la cota poblacional dentro de su evolución demográfica en el siglo XXI. Mientras que en Boca no llega al medio centenar de vecinos, hay 18 casas y su altitud sobre el mar es de 107 metros, el doble que en en el Pozo.

Las previsiones de vivienda del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Níjar para la Boca son de 104 unidades entre libre y protegida, sobre 38.000 metros cuadrados de suelo urbanizable sectorizado disponible y de 65, entre ambas, en suelo urbano no consolidado. Las del Pozo son de 50 viviendas libre y 21 protegida en suelo urbano no consolidado y de 34 en suelo urbano no consolidado UEA con 8.616 metros cuadrados libres.

Boca de los Frailes se sitúa en el paso natural que comunica la costa con el interior y a la salida de un valle minero. Su nombre se debe al paso que accede al mar, llamado popularmente como boca, y a los frailes del convento de Santo Domingo de Almería, dueños de amplias extensiones de tierras en el siglo XVIII y que, con las desamortizaciones, pasaron a manos privadas.

En el siglo XIX, esta zona vivió su esplendor minero con la extracción de galena para la producción de plomo y plata, gran variedad de minerales. o hierro, cuarcitas, cinc, blenda, y diversas piedras semipreciosas (jaspes y ágatas). La producción llegó hasta mediados del siglo XX.

El Pozo debe su nombre a que antaño la zona donde se asienta su población pertenecía a los frailes dominicos de Almería. Esta congregación religiosa construyó un pozo para el abastecimiento humano y ganadero , con el fin de facilitar la colonización de las tierras, un propósito difícil en unos tiempos en que la piratería asolaba toda la franja litoral del Parque Natural Cabo de Gata y sus proximidades.