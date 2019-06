Las conversaciones de cara a la investidura del próximo sábado 15 de junio en el Ayuntamiento de Roquetas ya se han iniciado y, pese a que la postura del candidato que ganó las elecciones sigue siendo la ya manifestada públicamente a través de este diario tras las elecciones del 26 de mayo –gobernar en solitario, sin mayoría asoluta y con acuerdos puntuales en votaciones claves–, Gabriel Amat no se cierra a incluir en el equipo de gobierno o bien a Cs o bien a Vox. Hacerlo con los dos se antoja más complicado, a tenor del ‘cordón sanitario’ que a nivel nacional Cs pretende practicar con Vox. Esta última opción, no obstante, no es descartable.

“Yo quiero gobernar en solitario, creo que es lo mejor para Roquetas, pero no voy a vetar a ningún partido ni le tengo manía a ninguno, no tengo problema por gobernar en coalición, estaría dispuesto a hacer un gobierno fuerte, importante”, repitió ayer en los micrófonos de la Ser el alcalde en funciones. “El único veto que vamos a hacer es a aquello que vaya en contra de Roquetas; cuando sea a favor del municipio, será bienvenido cualquiera”, aseguró el candidato del Partido Popular, quien afrontará su séptima y última legislatura consecutiva como alcalde, acostumbrado, salvo en la última, a gobernar con mayorías absolutas.

“Yo quiero gobernar en solitario, creo que es lo mejor para Roquetas, pero no voy a vetar a ningún partido ni le tengo manía a ninguno, no tengo problema por gobernar en coalición, estaría dispuesto a hacer un gobierno fuerte, importante”

“Gracias a la mayoría del Partido Popular en las seis legislaturas anteriores hemos podido conseguir grandes logros para nuestras infraestructuras y servicios, y hacer un municipio cada día mas importante. Eso se ha conseguido por mayorías, porque cuando hay mayorías simples, mayorías con las que no se se puede gobernar, es mas complicado”, reitera, manteniéndose en la postura que manifestó hace unos días, aunque matizada por la necesidad de conseguir el apoyo sí o sí de algún otro grupo municipal para poder, al menos, sacar adelante votaciones sobre asuntos importantes y que no se bloquee su acción de gobierno.

Las negociaciones, por el momento, han sido poco profundas, “de pasada”, según indica el propio Amat, quien defiende que “no creo que tengamos ningún problema” para conseguir un acuerdo previo a la sesión de investidura. “Han comprendido todos los partidos con representación en el Ayuntamiento que el Partido Popular es la opción mayoritaria, ya que el siguiente partido en votos tiene prácticamente la mitad de concejales que nosotros”, arguye Amat, en referencia al PSOE. El alcalde en funciones sostiene que “lo importante no es ni el gobierno ni los partidos, lo importante es que se puedan resolver los problemas del municipio, y lo hemos conseguido de aquí para atrás, lo hemos conseguido sin mirar colores políticos”.