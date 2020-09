El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha acusado hoy al subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, de impedirle visitar las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil en el municipio roquetero, acompañado por la concejala de Presidencia del Consistorio, Rocío Sánchez, y como miembros de una comitiva del Partido Popular que han acudido a comprobar el estado de las instalaciones de la Benemérita en el municipio roquetero. Sí han sido autorizados a la visita el diputado por Almería Juan José Matarí y la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez.

“Es una vergüenza y una falta de respeto por parte del subdelegado del Gobierno que hoy no me hayan permitido visitar el cuartel, pero le recuerdo que como alcalde del municipio voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho hasta ahora, favorecer, ayudar y colaborar con la Guardia Civil. Por ello, sigue estando a su disposición el edificio de Servicios Sociales para que por fin tengan unas instalaciones dignas y coherentes con el municipio de Roquetas”, ha manifestado Amat, con manifiesta indignación.

El alcalde ha lamentado que el Subdelegado del Gobierno solo ponga “trabas y problemas” al trabajo que se está haciendo para que la Guardia Civil tenga un cuartel como se merece.

La visita de los diputados del PP a estas instalaciones se enmarca en el deseo expresado de que el Ministerio del Interior haga efectivo el protocolo rubricado hace más de dos años con el Ayuntamiento de Roquetas para el traslado del cuartel a unas nuevas instalaciones, ubicadas en el actual edificio municipal de Servicios Sociales. Los diputados populares han calificado como "pésimas" las condiciones en las que tiene que trabajar los dos centenares de agentes del cuerpo destinados en Roquetas.

Matarí ha agradecido a Vázquez que ayer se pudiera debatir en la primera Comisión de Interior que se celebra esta legislatura la iniciativa del PP en la que se insta al Gobierno a que de una vez se pueda trasladar el cuartel de la Guardia Civil de unas instalaciones “caóticas e indignas” al edificio cedido por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que además la Guardia Civil ha considerado idóneo desde el primer momento.

“Gracias a la decisión política del Grupo Popular y de Ana Vázquez ayer se pudo aprobar en el Congreso instar al Gobierno a que el Ministro del Interior, que tiene una Medalla de Roquetas de Mar cada vez más inmerecida, tome la decisión política de ejecutar y cumplir un protocolo que se firmó hace dos años y medio”, ha señalado.

En su intervención el diputado del PP ha salido al paso de las críticas del PSOE roquetero referentes a este asunto y le ha recordado que el protocolo se firmó el 4 abril de 2018 y el 31 de mayo tuvo lugar la moción de censura de Sánchez con sus socios de Bildu y ERC.

“El PSOE se pregunta lo que ha hecho el PP en un año después de firmar el convenio, cuando la realidad es que en solo un mes que estuvimos en el Gobierno desde la firma del protocolo y hasta la moción de censura, pusimos en marcha la elevación de categoría del cuartel que hoy está mandado por un capitán que entró en agosto de 2018 porque lo dejó aprobado el PP, y además se aumentó la plantilla”, ha explicado.

Ana Vázquez

Ana Vázquez ha agradecido durante su visita a Roquetas la predisposición “total y absoluta” del Ayuntamiento a ceder un edificio con carácter inmediato para cambiar a los agentes y que dejen estas instalaciones “lastimosas”.

“Es indigno para los propios agentes tener que realizar el trabajo diario en esas dependencias y es también una falta de respeto hacia los vecinos de Roquetas. Lamentamos que a pesar de que el alcalde ha cedido el edificio el Ministerio se niegue a cambiar las instalaciones simplemente porque lo ha hecho un alcalde del PP”, ha afirmado.

La parlamentaria del PP ha señalado que ayer se dio un gran paso en el Congreso con el apoyo de todos los partidos, excepto de Podemos, para cambiar de ubicación el cuartel y se ha comprometido a seguir trabajando en la Comisión de Interior para que el protocolo se cumpla.