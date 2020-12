Además de este título, la estrella indiscutible hoy por hoy en el panorama de los e-sports y el que más inscripciones ha reunido para esta segunda edición, habrá torneos de otros cinco videojuegos: Clash Royale, League of Legend, Rocket League, Hearthstone y Dragonball Fighterz.

Más de 1.000 jugadores, en concreto 1.002, han formalizado su inscripción gratuita en lo que promete ser un gran espectáculo de los e-sports. De estos, más de la mitad son jugadores del municipio de Roquetas de Mar, en concreto 515 . El evento se desarrollará a lo largo de nueve días, hasta el próximo 3 de enero, y cuenta con la organización del área de Transformación Digital-Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la firma especializada Next Gen Eventos.

Fechas de los torneos y premios

Las retransmisiones se iniciarán este mismo sábado 26 de diciembre, con las semifinales de Fortnite a partir de las 16:30 horas. Las fechas previstas para las rondas finales de cada uno de los seis torneos y los premios para los ganadores son los siguientes:

-Rocket League: En directo 29 de diciembre (17:00 horas). Premios para ganador de cada categoría: 2 monitores gaming para cada equipo ganador. -Clash Royale: En directo 30 de diciembre (17:00 horas). Premios para ganador de cada categoría: 1 iPad 10.2 pulgadas. -Hearthstone: En directo 2 de enero (11:30 horas). Premios para ganador de cada categoría: 1 Razer Power Up Bundle (teclado+auticulares+ratón). -League of Legends: En directo 2 de enero (17:00 horas). Premios para ganador de cada categoría: 3 Razer Power Up Bundle (teclado+auticulares+ratón) para cada equipo ganador. -Dragon Ball Fighterz: En directo 3 de enero (11:30 horas). Premios para ganador de cada categoría: 1 Xbox series S. -Fortnite: En directo 3 de enero (17:00 horas). Premios para ganador de cada categoría: 1 Play Station 5.