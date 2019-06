Una moneda decidirá al final si gobierna el PSOE o el PP en Urrácal

Quedan siete días para que se conformen los gobiernos de los 103 ayuntamientos de la provincia y en Urrácal aún no saben quién será su alcaldesa. El empate a 143 votos entre el PSOE de María Isabel Serrano y el PPde Emilia Mateo mantiene al pueblo en una incertidumbre que no se recuerda en décadas. Ambos partidos están a la espera de que la Junta Electoral Central responda a los recursos que ambos han interpuesto por los dos votos nulos que pueden acabar así con el empate actual.

Tal y como ha explicado Serrano a este periódico, el primer voto nulo es el de un vecino que introdujo en el sobre las papeletas de las elecciones europeas por lo que en este caso no hay duda de que sea o no nulo. La polémica está en el segundo, un voto que llegó por correo y que no llevaba el sobre correspondiente, solo la papeleta por lo que a juicio de Serrano “es nulo tal y como lo especificó la presidenta de la mesa y se recoge en el artículo 96 de la Ley Orgánica 5/1985 que señala que es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura”.

La actual regidora lamenta que tras la reclamación por parte del PP, ya que ese voto era para los populares, la Junta Electoral de Zona lo dio por válido “lo que nos llevó a recurrir y esperemos que nos den la razón”.Un escenario que lleva a ambos partidos si finalmente se considera nulo ese voto, a que se tenga que lanzar la temida moneda a cara o cruz para que una de las dos se convierta en alcaldesa como ya sucediera en las pasadas elecciones en Albanchez.

La regidora lamenta todo lo ocurrido en el día de las elecciones y aboga “por volver a repetirlas” aunque considera “que es algo improbable pese a todas las irregularidades”.

En este sentido explica a Diario de Almería que hubo una persona que votó pese a haber solicitado el voto por correo y que otra estaba repartiendo papeletas en la calle y “tuvo que venir la Guardia Civil y todo”. Situaciones que a su juicio han enturbiado la fiesta de la democracia y que, sumadas al polémico voto nulo no hacen más que respaldar su postura de repetir las elecciones.

Estos días muchos vecinos se preguntan qué paisano fue el que votó en blanco y qué habría sucedido de no haberlo hecho. Probablemente en estos momentos no habría sido necesario recurrir a la Junta Electoral Central.

Hay que recordar que Serrano ganó las anteriores elecciones con un margen de 54 votos sobre el PP, con un total de 164 -el 59,85 por ciento- frente a los 110 del partido rival, que le dieron la mayoría absoluta al conseguir cuatro de los siete escaños del Ayuntamiento. En 2011 se estrenó como alcaldesa con una victoria más ajustada, con una diferencia de 28 votos.