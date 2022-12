La empresa Smurfit Kappa dona 111.000 euros a Asprodalba para su nueva residencia

¿Qué pueden tener en común a priori una asociación centrada en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y una multinacional con sede en países como Brasil, Irlanda, Estados Unidos o Países Bajos cuya principal función es el embalaje y el reciclado de papel? Aunque pueda parecer que no existe nexo de unión entre ambos extremos, lo cierto es que Asprodalba y Smurfit Kappa se han encargado de desterrar de facto esta creencia para dar forma a un proyecto que va a transformar por completo las vidas de numerosas familias en la comarca de Vera.

Se trata de una residencia que va a acoger a once jóvenes con discapacidad intelectual que no cuentan con figura materna ni paterna o estas son ya de muy avanzada edad y no pueden asumir los cuidados diarios que sus vástagos requieren. Para llevar a buen término esta iniciativa, la empresa Smurfit Kappa, a través de su Fundación, ha realizado una donación de 111.000 euros, que vienen a dar un importante empujón para hacer tangible algo que hasta hace no mucho tiempo apenas era una utopía para los responsables de Asprodalba.

Paco Alonso, su presidente, ha explicado a Diario de Almería los pormenores de un proyecto que “tiene un calado social impresionante” y que nace de la necesidad de poner en un primer plano conceptos como “vida digna” y “comunidad”, y para dar visibilidad a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La nueva residencia, que se levantará sobre un terreno próximo al cuartel de la Guardia Civil que Asprodalba ya tiene cedido por parte del Ayuntamiento de Vera, tiene un alto grado de innovación dado que apuesta por unidades convivenciales comunitarias, fomentando así un mejor desarrollo de las personas usuarias. Además, cuenta con una clara vocación inclusiva. “Hay que desinstitucionalizar a las personas”, sostiene el representante de esta entidad veratense.

48.000 empleados y sede en 34 países

En la otra cara de la moneda se encuentra Miguel Hernández Góngora, gerente general de Smurfit Kappa en la provincia de Almería, y quien ha canalizado parte de los esfuerzos para que esta iniciativa arribe a buen puerto. Porque Smurfit Kappa no es solo una multinacional especialista en el trato del papel con 48.000 empleados, sede en 21 países europeos y 13 americanos, sino que es una entidad capaz de mimetizarse y aportar riqueza a la sociedad en la que opera. Así, esta empresa ha subvencionado ya proyectos de intervención con personas con parálisis cerebral o para niños con cáncer.

Hernández Góngora asegura haberse “enamorado” del proyecto de Asprodalba. “Cuando conoces de primera mano la realidad de estas personas, la labor que hace esta asociación y cómo han sido capaces de expandirse con recursos muy limitados, solo piensas que esto tiene que ir hacia delante”, ha asegurado a este periódico.

La obra de este edificio comenzará el próximo mes de enero y se espera que esté en funcionamiento en noviembre, porque, dice Paco Alonso, la vida va pasando y las necesidades aumentan.