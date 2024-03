Semana Santa de Almería: El Perdón llena las calles de silencios espirituales

Con un tiempo climático que no da tranquilidad a las Cofradías ni a los fieles, los cuales se agolpaban en multitudes de almas en una impenetrabilidad de cuerpos en las calles de la iglesia de san Idelfonso, sede canónica de la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón y las Lluvias, Vía – Crucis penitencial del Silencio, para presenciar el cortejo procesional conforme a sus constituciones regladas por la autoridad eclesiástica diocesana para realizar el recorrido de su Estación de Penitencia a la S. y A. Iglesia Catedral de la Encarnación y Carrera Oficial en el más absoluto silencio y recogimiento con un discurrir silente, serio y ordenado bajo la dirección espiritual del canónigo y párroco Rvdo. Ramón Garrido Domene y la dirección rectora cofrade de la hermana mayor Encarnación Molina Hernández.

A las veintidós horas en punto de la noche cerrada, tras los rituales previos en el interior del templo, se abrieron las puertas de la iglesia para que comenzarse el cortejo con la Cruz de Guía alzada y cuatrocientos cofrades revestidos con el impoluto hábito y antifaz negro y cíngulo de cordón blanco, y pies descalzos en multitud de promesas, iluminando con faroles de mano la oscuridad, guiones, cruces, estandarte corporativo, y el sonido destemplado de tambores y bombos destemplados portados por hermanos cofrades y el tañido o tintineo de la campana de un nazareno, que anuncia entre los aromas de incienso la llegada del Santo Cristo del Perdón, paso procesional iluminado por cuatro grandes pebeteros, con el primero de los toques de silencio por otro nazareno músico portador de la corneta.

La ciudad de Almería, calles enmudecidas, asistió en silencio, pero también con esperanza, al drama de la muerte de Cristo en la cruz. Toques de silencio, de réquiem, de duelo sobrecogido, que se volverían a escuchar a la llegada a la Iglesia de san Sebastián, iglesia de Santiago Apóstol, Catedral y entrada al templo. No se escuchaba nada al paso del cortejo procesional por el itinerario, silencio sepulcral, solo suspiros profundos de amor hacia el Cristo del Perdón, plegarias calladas, silenciosas, de meditación profunda de la Pasión y Muerte de Cristo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Jn 8,12).

Destacar que en la jornada de la mañana, la Hermandad se acercaron a la Iglesia de Santiago Apóstol y fueron recibidos por el canónigo archivero y párroco Rvdo. Francisco Escámez Mañas, para recordar en fraternal homenaje a la parroquia por la cesión del Cristo Crucificado, el cual se encuentra al culto público en el citado templo, que suele subir anualmente en Vía Crucis al Cerro san Cristóbal, y que fue la imagen cristífera con la que realizó la corporación del Perdón el cortejo procesional hace cuarenta años, besando con unción sus pies y depositando la Hermana Mayor, Encarnación Molina, un ramillete de flores, en señal de testimonio amoroso. Época que viví muy de cerca en la parroquia con el hermano cofundador Diego Tomás Martínez Salvador y los llamados “Niños del Perdón” que fueron capaces de dar un giro Copérnico a la Semana Santa de Almería. Con este humilde Cristo procesionando por el Paseo fue recibido en su encuentro pasionista por quien en aquellos momentos era Presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotero.

En la penumbra del cortejo, el Guion de la Hermandad llevaba una cinta blanca y lágrimas etéreas en señal de luto por el hermano cofrade difunto Jesús Rubio Viciana, quien realizó hace tres meses su última estación penitencial, elevando la comunidad cofrade una oración al Santísimo Cristo del Perdón y le conceda el descanso eterno y la gloria de la resurrección en el Reino de los Cielos. Descanse en la paz del silencio eterno del Cristo del Perdón.

Con tiempo bueno, malo o regular, el Cristo del Perdón volvió a llenar de silencio la noche del Martes Santo, siendo recibido por miles de corazones con solemnidad y recogimiento, volviendo a ser una noche intensa en emociones, una de las estampas más deseadas por toda la ciudadanía de nuestra Semana Santa de Almería capital.