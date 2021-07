La UAL reanuda su programa Study Abroad y recibe a sus estudiantes internacionales

Ha resultado muy complejo ponerlo en marcha de nuevo, porque no se trata de la COVID-19 en España, sino en el resto del planeta, principalmente en Europa. Todos los datos relativos al coronavirus, las restricciones oficiales, las medidas gubernamentales y las actitudes culturales ante la pandemia han tenido que cruzarse en un ejercicio de profesionalidad más desde el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Almería.

El resultado ha sido poder rescatar, dos años después de su última realización, allá por el verano de 2019, los Study Abroad, la propuesta de formación estival de calidad creada de modo específico para estudiantes internacionales, que había logrado su consolidación en el momento en el que tuvo que anularse cuando se tenía todo listo para su quinta edición.

Por tanto, este lunes 5 de julio ha sido un día feliz en el campus de La Cañada, donde se ha recibido a todos los matriculados en la edición de la ‘casi vuelta’ a la normalidad y se ha recuperado el pulso de una actividad de gran éxito desde su creación.

Un total de 28 chicos conforman el grupo de este año, de los que casi todos son franceses, con tan solo tres de otras procedencias: dos británicos y uno italiano.

El acto de bienvenida ha sido realizado en el Salón de Grados del Edificio de Gobierno de la UAL, presidido por Hugo González, director de Promoción de la Movilidad Internacional, acompañado por Ana Isabel Contreras, coordinadora de los Programas de Internacionalización Study Abroad. Ante ellos, un total de 28 chicos y chicas que conforman el grupo de este año 2021, de los que casi todos son franceses, con tan solo tres de otras procedencias: dos británicos y uno italiano.

Se trata de un número netamente inferior al que se estaba produciendo, por motivos más que conocidos, tal y como igualmente se ha reducido la cantidad de cursos. Mayoritariamente han optado por el titulado ‘Doing International Business. Developing Managerial and Marketing Skills’. Tendrá una duración de tres semanas, por lo que los estudiantes permanecerán en Almería hasta el 25 de julio. Además, varios de ellos se han declinado hacia el llamado ‘Spanish Language and Culture: Basic, Independent and Proficient User’. En su caso, la estancia en la UAL será de una semana más, concluyendo su formación el 30 de julio.

Poder activar de nuevo esta iniciativa del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Almería se considera, no obstante, como una manera de tomar impulso para el siguiente año, que “será un éxito seguro que ya podemos anunciar”, en las palabras del propio Hugo González: “Hemos estado trabajando hasta el último momento y ha habido muchas universidades que, a última hora, se han echado atrás, pero tenemos socios que tenían muchas ganas de trabajar con nosotros, a los que les hemos demostrado que estamos ahí, y el impacto que vamos a conseguir es que para el año que viene tenemos a la SUP’Biotech de París queriendo enviar un grupo de 30 estudiantes, a la Lenoir-Rhyne University, de Carolina del Norte, EEUU, con otros 10 o 15, o el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es una de las mejores universidades mexicanas, o la Autónoma de Puebla…"

"El año que viene va a ser, sin duda, la gran explosión, y en parte se debe al equipo que ha estado trabajando, aun sabiendo que podríamos habernos quedado sin nada; hemos podido sacarlo adelante y se ha superado un momento complicado”.

En ese sentido, González ha destacado que el equipo de Study Abroad “está consolidado y tras las ediciones realizadas iba todo rodando, los profesores han repetido siempre con bastante aceptación sus cursos, las visitas culturales siempre han tenido éxito…, este parón de un año fue difícil, porque es una actividad que se financia a si misma, que si no tiene ingresos, no puede existir, así que es una satisfacción recuperar el programa este año”.

No ha sido nada sencillo, tal como ha desvelado Anabel Conteras: “Ha sido muy intenso, pero satisfechos porque finalmente los estudiantes están aquí y ha sido complejo que viniesen de EEUU o Latinoamérica, porque allí es más complicada la movilidad; hasta el último momento no se ha sabido si iba a tener que cancelar, cambiando todo de un día para otro”.

La realización de dos cursos este 2021 es motivo de ilusión, sobre todo al recordar cuando “teniendo todo muy avanzados, listos para despegar, la llegada de la pandemia en 2020 obligó a anularlo todo, a proceder a las devoluciones”. Así, “no son las mismas cifras que se manejaban, pero para un principio, después de todo, es para estar muy contentos, tal y como se les ve a los chicos de estar aquí; estamos de vuelta”.

Durante el acto de bienvenida se les ha facilitado la información básica sobre la ciudad y sus servicios, así como un relato de las actividades culturales paralelas

así como un relato de las actividades culturales paralelas que se tienen preparadas, tales como ruta guiada por la Alcazaba y el centro histórico, excursión a Cabo de Gata, experiencia gastronómica en la que conocerán el Mercado Central y degustarán tapas, o espectáculo flamenco al que se le añadirá un taller, una clase a cargo de una bailaora almeriense.

Dentro de la programación también se añade un viaje a Granada para visitar la Alhambra. Son eventos que en su mayoría se recuperan de las ediciones anteriores, en las que era habitual ya superar el centenar de estudiantes internacionales.

Respecto a las formaciones, se han diseñado para un buen aprovechamiento del tiempo en equilibrio con la parte lúdica. De hecho, los cursos son impartidos por los más prestigiosos expertos del panorama local y nacional, un profesorado habitual con reconocida experiencia en las áreas más punteras de la UAL.

Un ejemplo claro es la metodología puesta en práctica en el curso de español, “de acuerdo con el supuesto de que aprender un lenguaje sin referencia a su comunidad es una tarea difícil y poco enriquecedora”, y la aplicada en el de negocios, “creando profesionales con una actitud emprendedora y con habilidades de dirección y gestión aplicables a contextos internacionales y multiculturales”.