“Nos hemos preparado para que este curso en la UAL sea seguro y eficaz”

La Universidad de Almería y más de 12.000 alumnos han iniciado el curso académico 2020/2021 con la premisa de que va a ser un año complicado, quizá el más difícil de la historia de este campus. Sin embargo, como ha indicado el rector, Carmelo Rodríguez a este periódico en una entrevista, “todo ha arrancado con relativa normalidad, con responsabilidad y con garantías de seguridad”. Son muchos los retos que se plantea para este nuevo curso pero sobre todo, asegura, “contribuir al desarrollo del entorno y actuar como elemento dinamizador de la generación y transferencia del conocimiento y difusión de la cultura”.

–Después de seis meses sin clases presenciales se ha iniciado un curso con una nueva normalidad semipresencial. ¿Cómo están afrontando los alumnos y docentes estas primeras semanas?

–Con relativa normalidad dentro de lo que la situación de pandemia permite. Con responsabilidad y con la aceptación de las circunstancias en la mayoría de los casos. Estábamos preparados, y a partir de la experiencia vivida durante estos meses previos, diseñamos varios posibles de docencia para anticiparnos a la realidad que podíamos encontrar al comienzo del curso. En efecto, la docencia ha comenzado en un escenario con formato híbrido que permite la presencia en las aulas de grupos reducidos de estudiantes y simultáneamente, en la mayoría de los casos, su seguimiento online. Para ello, se han ejecutado diferentes acciones que han garantizado el inicio de curso: se han ampliado los recursos para la docencia online, se ha reforzado la plataforma de aula virtual, se ha facilitado el acceso remoto a los ordenadores de las aulas de informática, y también se han instalado en todas las aulas, webcams, micrófonos y tabletas digitalizadoras que pueden ser usada a modo de pizarra digital.

–El protocolo es claro y supongo que se cumplirá de forma estricta en todo el campus. ¿Qué es lo que se les ha trasladado a los alumnos en estos primeros días de curso sobre las normas, cómo actuar ante una sospecha o confirmación de contagio y el uso de las distintas dependencias de la UAL? Supongo que al inicio en cada uno de los grados ha habido momentos dedicados a aclarar dudas e informar al alumnado…

–Por supuesto que hemos realizado y seguimos haciendo una campaña informativa y sensibilización al respecto. También les he transmitido tranquilidad y confianza, porque durante estos últimos meses, nos hemos preparado para afrontar este curso de forma segura para su salud y eficaz para su formación. En cuanto al protocolo, vemos que se está cumpliendo, especialmente en las aulas. No obstante, insistimos en que medidas de seguridad como llevar puesta la mascarilla y mantener el distanciamiento interpersonal se ha de seguir respetando también fuera clase para evitar el contagio en la medida de lo posible.

–¿Cuáles son los principales retos para este curso que usted mismo calificó como el más “difícil o complicado” durante su discurso en la ceremonia de apertura del curso académico?

–Bueno pues precisamente como señalé en mi discurso, la Universidad de Almería es y va a seguir siendo, en estos tiempos de pandemia, una universidad abierta a la sociedad. Tenemos que seguir contribuyendo de forma sensible al desarrollo del entorno y actuando aún más como elemento dinamizador de la generación y transferencia del conocimiento y de la difusión de la cultura, independientemente de la tecnología particular que se utilice para cumplir sus funciones básicas de formar, investigar y transferir. La situación sanitaria ha generado nuevos modos de trabajo y de interactuar, pero nos ocuparemos por seguir mejorando los estándares de docencia e investigación. El principal reto será intentar proporcionar una docencia de calidad, con la máxima presencialidad posible y los mínimos riesgos de contagio.

–¿Se va a continuar con las obras y proyecto que se estaban proyectadas e incluso iniciadas? Facultad de Económicas, Museo, nuevo aulario… ¿Qué proyectos hay de nuevas infraestructuras y mejoras? El consejero anunció que hay cinco millones de euros para que la UAL pueda acabar proyectos…

–Efectivamente se va a continuar con las obras proyectadas en mi programa. La inversión pública ascenderá a más de 20.000.000 de euros en tres años, suponiendo una ampliación del Campus muy considerable del área construida en relación con el existente a día de hoy. Actualmente está en marcha la construcción de la estructura del nuevo edificio de la Facultad de empresariales, el Pabellón de Ciencias Naturales, se está ampliando una planta en el edificio de Ciencia de la Salud (en construcción). Se está reformando de forma integral el Centro de Atención el Estudiante para su conversión en la Casa del Estudiante. También se están realizando los proyectos arquitectónicos del Edificio de Usos Múltiples, dirigido a actividades docentes y de extensión relacionadas con la cultura (teatro, música, arte, baile). Y el Edificio de Aulas de Informáticas, dirigido a la docencia de alumnos, incorporando las herramientas informáticas más actuales del mercado. Finalmente, en las próximas semanas saldrá a licitación un proyecto para un nuevo edificio dirigido a la docencia e investigación de Ciencias del Deporte, que permitirá dar un salto exponencial de las instalaciones dirigidas a la salud física y el deporte.

El coste de la pandemia para la institución El Campus ha necesitado realizar importantes inversiones en medidas de seguridad e higiene para poder hacer frente a esta nueva normalidad que ha instaurado la pandemia del coronavirus. El rector ha explicado que se ha tenido que hacer una importante inversión en mamparas, señalización, hidrogeles, papel, desinfectantes, mascarillas, adaptación de espacios haciendo obras para mejorar ventilación... Junto a estas medidas, han sido necesarios realizar también importantes inversiones en ordenadores portátiles dirigidos a préstamo a estudiantes, incorporación en todas las aulas de equipos para que se pueda impartir docencia online, cámara, micros, tarjetas de datos para alumnado, nuevos programas informáticos para apoyar de docencia online, etc. El importe invertido hasta el momento asciende a más de 800.000 euros.

–También anunció el consejero que estaba en trámite una nueva fórmula de financiación para las universidades públicas y estos días ha anunciado que se va a enviar el borrador a los distintos rectores para que puedan estudiar y aportar sus conclusiones al respecto… ¿Ha recibido ya ese borrador? ¿Qué espera?

–No, aún no lo hemos recibido. Y lo que espero es que el nuevo modelo venga acompañado con la financiación suficiente para poder seguir mejorando el sistema universitario andaluz y contribuir de forma notable al progreso de la sociedad, con indicadores claros tanto de distribución como de rendimiento.

–Tuvo oportunidad de hablar con el consejero Rogelio Velasco sobre el nuevo mapa de titulaciones y las necesidades que tiene la UAL. Lleva de años la preparación del campus para acoger la titulación de Medicina pero… ¿además de ésta, qué otras titulaciones necesita la UAL por la demanda que tienen y por el perfil socioeconómico de la provincia?

–Bueno, eso precisamente es lo que pretendemos analizar cuando trabajemos el nuevo mapa de titulaciones de todo el sistema universitario andaluz que se pretende aprobar para los próximos años. Habrá que considerar esos perfiles profesionales que demanda la sociedad, lo que demandan los estudiantes preuniversitarios, los recursos disponibles y las titulaciones de todo el sistema en global antes de apuntar alguna expectativa. El caso de Medicina, es que está muy analizado y claro, bajo mi punto de vista.

–¿Cree que será posible el próximo año tener la opción de estudiar Medicina en Almería?

–El próximo año seguro que no, pero en futuro menos inmediato creo que sí. La UAL ya viene ofertando, con mucho éxito por cierto, un Máster en Investigación en Medicina y un programa de Doctorado en el ámbito, y en investigación trabajamos en estrecha colaboración con el Hospital Universitario Torrecárdenas, entre otros, que dispone de más de 120 investigadores doctores en múltiples líneas de investigación y forma a día de hoy más de 200 residentes.

Titulaciones estrella Las titulaciones de grados más demandadas de la oferta total son Enfermería, Fisioterapia y Psicología. En la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas Educación Primaria, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Educación Infantil, Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Si bien la nota de corte de CC. de la Actividad Física y del Deporte es la más alta de estas al ofertar menos plazas que los restantes grados. En la rama de Ciencias son Biotecnología y Matemáticas, y en la de Ingenierías, Ingeniería Informática.

–La Universidad de Almería lleva los últimos años muy bien posicionada en los rankings nacionales e internacionales ¿a qué atribuye estos méritos? ¿Cuándo sabremos la posición que ocupa en estos listados este curso?

–El posicionamiento en los rankings nacionales es el resultado de variables controlables y no controlables para las universidades. Respecto a las variables que la UAL controla, podríamos decir que la identificación de acciones específicas orientadas a la mejora en las dimensiones que afectan a los rankings y la firme intención de fortalecer los ejes básicos de la gestión universitaria, docencia, investigación y transferencia, así como otros ejes fundamentales de carácter más transversal, como la internacionalización, la inserción laboral y la contribución al desarrollo económico y social, junto al seguimiento en los procesos de remisión de información a las instituciones que gestionan los rankings, son factores muy importantes para tener un buen posicionamiento. No obstante, existen variables no controlables, entre las que se encuentran por supuesto, la evolución del resto de universidades, y en ocasiones, las propias características metodológicas de los rankings. En definitiva, La UAL trata de hacer de la mejor manera posible lo que puede controlar, y en general, la evolución está siendo positiva. Respecto a la segunda pregunta, la periodicidad de la publicación de resultados es anual para casi la totalidad de los rankings, que normalmente, suelen hacer públicos sus resultados en el primer semestre de cada año, siendo generalmente a principios de curso académico cuando comienzan los procesos de remisión de información a la mayor parte de los rankings que la solicitan.