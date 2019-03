El Almería busca su primer triunfo en La Romareda

El Almería no quiere despegarse de los puestos altos y para ello necesita lograr su primera victoria en La Romareda. Los rojiblanos viajan con la tranquilidad de los 40 puntos, pero conscientes de que necesitan dar más si quieren seguir soñando con la promoción de ascenso. El equipo rojiblanco intentará aprovechar su buen momento en un estadio histórico, pues sólo ha perdido uno de sus últimos catorce encuentros, ante Osasuna, para seguir llenando de puntos su casillero tras la victoria del pasado domingo frente al Córdoba.

Los almerienses no pierden desde noviembre a domicilio, cuando lo hicieron frente al Rayo Majadahonda, y desde entonces acumulan cuatro empates y dos victorias -Oviedo y Reus- fuera de casa. Fernández podría repetir el once que ganó con solvencia al Córdoba, en una semana en la que ha recuperado efectivos hasta el punto de no tener a nadie en la enfermería, después de que tanto Nano como Pablo Caballero hayan recibido el alta médica, por lo que deberá hacer siete descartes para esta cita importante en Zaragoza. Vuelve Andoni López a la convocatoria.

Por su parte, el conjunto maño es el equipo de la categoría que menos partidos ha ganado en su estadio (3), si no se cuenta al sancionado Reus, cifra que comparte con Córdoba, Nástic y Extremadura. Este problema le ha supuesto tener que lidiar con el descenso durante bastantes jornadas, aunque desde la llegada de Víctor Fernández ha sido capaz de encauzar la situación y obtener una renta de ocho puntos que podría aumentar si es capaz de derrotar al conjunto almeriense.

Para este encuentro el conjunto aragonés tiene las bajas por lesión de Raúl Guti y de Pep Biel, además de la de Eguaras, por sanción, tras su expulsión contra el Osasuna en la anterior jornada. A ellos se unen las de larga duración de Grippo y Toquero, mientras que recupera al capitán Alberto Zapater, así como a Lasure, que aunque comenzaron a trabajar la pasada semana se quedaron fuera de la lista de convocados por su falta de ritmo de entrenamientos.

También podrá contar Víctor Fernández con el central Alberto Guitián, una vez superada la contractura que le obligó a retirarse del partido con el conjunto navarro. Todo apunta a que la ausencia de Eguaras será cubierta por Javi Ros y también parece que Jorge Pombo volverá a la titularidad tras ser suplente de inicio en Pamplona, mientras que entre Aguirre y Linares se jugarían el último puesto libre del once inicial.