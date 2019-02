El Almería disputará el viernes un amistoso ante el FK UFA ruso, en Cartagena

El Almería disputará el próximo viernes, 15 de febrero, un partido amistoso frente al FK UFA de la máxima categoría del fútbol ruso, que tendrá lugar a las 14 horas en el Estadio de Cartagonova, en Cartagena. De esta forma los rojiblancos compensarán el hecho de que no competirán el fin de semana al no tener jornada de Liga porque les tocaba visitar al Reus, expulsado de la competición. No jugarán, pero sí sumarán tres puntos más en la clasificación.

Los rusos se encuentran “invernando” en el levante español y se va a aprovechar esta circunstancia para disputar el citado encuentro y que los jugadores no pasen el fin de semana sin poder competir.

La plantilla del Almería reanudará los entrenamientos de una atípica semana este lunes, a las 10,30 horas, en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. El martes será jornada de descanso y el miércoles volverá al trabajo.