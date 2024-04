El Almería evita el escarnio de acabar como peor colista histórico en Liga

Primera meta cumplida. Una victoria, una derrota y un empate después Pepe Mel ha logrado alcanzar el primer objetivo que la dirección deportiva le puso sobre la mesa cuando lo contactó para dirigir al equipo las diez últimas jornadas ligueras. Han sido 4 puntos sobre 9 posibles -toda una machada teniendo en cuenta la mediocridad del presente curso- que han permitido al equipo sumar 14 y, por ende, eludir el escarnio de acabar la campaña como el peor colista de la historia liguera.

El dudoso honor seguirá correspondiendo un año más al Sporting de Gijón de los 'rusos' (Nikiforov, Lediakhov o Cheryshev integraban aquel plantel), que lo ostenta desde que a finales del siglo pasado, en la 1997-1998, solo fueron capaces de sumar 13 puntos. Es un logro menor para la segunda mayor inversión en fichajes del pasado verano, pero evitar aparecer en los libros de historia futbolística por un dato tan negativo siempre es un alivio.

El siguiente mini objetivo pasa ahora por impedir otra ignominia deportiva, la de acabar la presente campaña sin haber ganado un solo partido como local, algo que no tiene precedentes en la historia indálica desde la fundación del club, allá por 2001. Para ello tiene cuatro oportunidades, las dos próximas de forma consecutiva, ya que el domingo visitará el Power Horse el Villarreal (16:15 horas) y al viernes siguiente (21:00), día 26, lo hará el Getafe.

Ambos partidos están marcados en rojo por Mel y su staff técnico para sumar la primera victoria en casa del año tras romper el maleficio a domicilio coincidiendo con su debut en el banquillo rojiblanco con motivo de la visita a Las Palmas. De no conseguirlo ante castellonenses ni madrileños, quedarán otras dos oportunidades más en el recinto de la Vega de Acá, una en jornada intersemanal ante el FC Barcelona, prevista para el 15 de mayo, y el último cartucho coincidiendo con la última fecha del campeonato, cuando el Cádiz, puede que inmerso aún en la lucha por la permanencia, se desplace a Almería.

El equipo de Mel enderezó el rumbo con el punto en Anoeta tras el ridículo frente a Osasuna (0-3), pero conviene no engañarse. Continúan reproduciéndose errores defensivos groseros idénticos a los que ya ocurrían en la etapa de Vicente Moreno o Gaizka Garitano en el banquillo. Si acaso ha cambiado la pizca de fortuna necesaria para que la pelota entre en la red. En San Sebastián es cierto que Ramazani pudo firmar el 2-3, pero no lo es menos que si no es por un inspirado Maximiano y por el sesteo de la Real, los de Alguacil podrían incluso haber goleado.

El denominado 'colista atípico' camina ahora hacia concretar cuándo se producirá el descenso a Segunda de forma matemática. El 2-2 en tierras vascas impide que pueda certificarse el domingo contra el Villarreal, pero solo es cuestión de tiempo y podría oficializarse ante el Getafe o en la salida a Vallecas. En el primer descenso, el del curso 2010-2011, ocurrió en Getafe con tres jornadas aún por disputarse y el segundo, de la campaña 2014-2015, se consumó con mayor crueldad, en la última jornada en casa ante un Valencia cuya victoria por 2-3 le permitió entrar en Liga de Campeones.

Sea cuando sea la directiva necesita realizar una profunda reflexión para valorar con serenidad y la calma necesaria en manos de quién pone el proyecto de aterrizaje en la categoría de plata con la ambición de volver a ascender lo antes posible. Pepe Mel se deja querer y aún tiene siete jornadas por delante para ganarse el favor de Turki Al-Sheikh y la afición. De acertar o volver a fallar con el inquilino del banquillo dependerá en buena medida el futuro deportivo de la entidad.