Pepe Mel: "Satisfechos de haber competido en un escenario muy difícil"

La UD Almería consiguió rescatar un punto en su visita al Reale Arena en la recta final, si bien Pepe Mel no estaba contento en su totalidad. "Por nuestra autoestima el punto nos calma un poco esa ansiedad que tenemos de ver la clasificación", consideró el técnico del conjunto rojiblanco, aunque también se lamentó porque Ramazani tuvo el dos a tres. No obstante, el entrenador madrileño aseguró que están "satisfechos de haber competido en un escenario muy difícil"

Balance: "Éramos conscientes de que veníamos a jugar contra una gran plantilla de jugadores, un gran plantel. No en vano hace poquito peleaban en Champions y están buscando clasificación europea y sabíamos que para la Real el partido era importante y así nos lo hemos tomado nosotros también. Creo que por nuestra autoestima el punto nos calma un poco esa ansiedad que tenemos de ver la clasificación. Es una pena porque Ramazani ha tenido el dos a tres, pero al final creo que satisfechos de haber competido en un escenario muy difícil".

Premio: "No engañamos a nadie, en la previa decía que no tengo nada que perder, que teníamos que venir aquí a intentar divertirnos, hacer lo que mejor sabemos. Creo que tengo unos futbolistas que lo que mejor que hacen es saber tratar el balón, tener la pelota y venir a este campo a encerrarte, a que no te hagan gol es una equivocación. Creo que al final consigue el gol de alguna forma, de algún balón parado, de algún córner, de alguna falta lateral. Son muy peligrosos en todo el balón parado y nosotros teníamos que intentar hacer nuestro juego y hacer que la Real pensara también hacia atrás. Creo que lo último del partido con Ramazani, con el Choco en el campo hemos hecho correr mucho a la Real hacia atrás que ese era el objetivo. Hemos hecho unos buenos treinta primeros minutos, lo que pasa que el empate tan pronto nos ha hecho mucho daño y la Real en los últimos quince minutos del primer tiempo ha estado muy bien. Pero venir aquí y no sufrir es muy difícil. Es una pena porque clasificatoriamente no nos vale de mucho, pero sí para la autoestima".