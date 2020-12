El Almería tiene visto y previsto el mercado

Pese a que el Almería marcha en la zona alta de la tabla clasificatoria y que el mercado invernal suele dar más tristezas que alegrías, el conjunto rojiblanco volverá a realizar varios movimientos a partir del próximo 1 de enero. Habrá entradas y salidas, gente que llegue para reforzar y futbolistas que tengan que buscar minutos fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La temporada pasada el Almería ya comprobó que el mercado de invierno es peligroso. Hay que hilar muy fino y tener una paciencia que difícilmente se tiene a estas alturas de la temporada. De hecho, de las casi diez incorporaciones de hace un año, sólo Fran Villalba fue positiva y continúa todavía como rojiblanco. El resto de fichajes salieron rana e hicieron empeorar a una plantilla a la que le faltaba calidad en la segunda vuelta.

Aún así, el Almería lleva varios meses estudiando el mercado y tiene claro que va a realizar fichajes. De hecho, ya tiene operaciones avanzadas. La secretaría técnica considera fundamental reforzar la delantera y las bandas, la sección de ataque en general. Aunque a Sadiq le costó arrancar, ahora mismo no tiene competencia y se está cargando de minutos.

Igualmente, en las bandas habrá caras nuevas. A Gomes le gusta usar a Carvalho por dentro, Lazo no terminar de ser el Lazo de la temporada pasada, Villalba no rinde igual en banda que como mediapunta, Appiah y los que están en el filial no están para jugar en Segunda...

Puigmal, una operación muy parecida a la de Ramazani En las últimas horas han vinculado el nombre de Arnau Puigmal a la Unión Deportiva Almería. Se trata de un joven centrocampista catalán, que milita en el Manchester United y que está en su última temporada. Es una operación muy parecida a la de Ramazani, que el conjunto rojiblanco cerró cuando el jugador ya era agente libre. Según Radio Marca, el Almería tratará de hacer lo mismo con Puigmal, puesto que a partir del 1 de enero es libre para negociar. Eso sí, el centrocampista cuenta con una oferta para renovar e interés de más clubes.

Precisamente algunos de estos futbolistas saldrán cedidos para tener minuto y seguir formándose. El extremo inglés o Escobar, entre otros, son apuestas de futuro, pero necesitan oportunidades que ahora mismo en el primer equipo no tienen. Igualmente, si hubiera interés por Juan Villar, Pedro Mendes o incluso algún Primera por Lazo, el Almería lo estudiaría.