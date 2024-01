Arrasate: "El Almería ha mejorado mucho, sobre todo a nivel defensivo"

Jagoba Arrasate no acaba de fiarse de un Almería que, en palabras del preparador osasunista, ha mejorado bastante defensivamente bajo la batuta de Gaizka Garitano. Los rojillos recuperan para la cita a Rubén García y únicamente tendrán la baja de Mojica.

Momento de forma: "Tenemos que mejorar muchas cosas con respecto al último partido. El otro dia faltó intesidad, estuvimos mal en el balón parado, en salida de balón también, queremos hacer lo que se vio en el último cuarto de hora contra el Rayo".

Estado del equipo: "Dentro de una primera vuelta irregular, los últimos partidos son flojos. El parón nos ha venido bien. Estamos con muchas ganas del partido de mañana".

Bajas: "Rubén García ya es uno más, solo queda Mojica, que ya está haciendo trabajo de campo y lo tendremos dentro de poco con nosotros".

Rival: "No estamos para sacar pecho, el rival ha mejorado las últimas jornadas, sobre todo a nivel defensivo. Tenemos que hacer las cosas bien para ganar a un equipo que está mejorando. Respetamos mucho al rival y tenemos que hacer un buen partido".

Mes de enero: "Sobre todo hacen falta puntos. Si ganamos es la mejor manera de afrontar el siguiente partido. La plantilla está concienciada y responsabilizada con el partido de mañana".

Mojica: "No ha empezado con el grupo, cuando empiece veremos si está en condiciones de estar o no. De momento está acortando plazos, pero hasta que no esté con el grupo no sabremos con seguridad".

Rotaciones: "No estoy pensando en lo que viene, vamos a sacar los mejores mañana. Seguramente de jueves a domingo tengamos que hacer cambios, pero mañana jugarán los mejores"..