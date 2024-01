Garitano: "Está claro que el equipo necesita reforzarse"

Gaizka Garitano afronta 2024 con ilusiones renovadas pese a las dificultades, incrementadas por la marcha a la Copa África de efectivos como Baba, Mendes o Marciano. Por fortuna Lopy no fue citado por Senegal (huele a acuerdo del club con dicha Federación) y Robertone se ha recuperado a tiempo para viajar esta tarde a Pamplona.

En el duelo de este jueves (17:00) ante Osasuna el técnico vasco también podrá contar con el concurso de Pubill, que apunta a la titularidad pese a la falta de ritmo de juego y Marezi, dejando en el aire si el ariete serbio (muy de su gusto) saldrá de inicio o durante el transcurso del duelo, mientras que Melero no llega.

Estado de Robertone y Melero: "A Melero le queda tiempo, aunque va bien. Robertone cuenta seguro tras dos entrenamientos y dos o tres semanas de baja. Lo tenemos para el partido".

Pubill, para jugar: "Pubill es el que mejor tono físico tiene de todos los lesionados. Lleva más sesiones con el grupo y ha hecho trabajo en solitario muy fuerte. Condicionalmente también es fuerte y mañana es uno más también".

Osasuna intenso: "Los equipos del norte tienen ese ADN de intensidad. Osasuna lleva muchos años con el mismo entrenador y tienen futbolistas de calidad en su juego por bandas, centrando mucho y llegando al área. Manejan bien esos registros. Hacen las cosas bien".

Esperanza en 2024: "Entramos en un año nuevo con ilusiones renovadas, aunque la situación sea complicada. Hay que aprender de lo hecho anteriormente y potenciar lo mejorado, corrigiendo lo que no. Haber desconectado cuando no ganas viene bien para hacer borrón y cuenta nueva".

Mercado invierno: "El tema de los refuerzos es delicado, está claro que el equipo necesita reforzarse, pero es complicado traerlos al principio. El club me consta que trabaja en ello y vamos de la mano para saber las necesidades que tiene el equipo. Todo está muy claro. Lo que venga tiene que ser para mejorar, ahora incluso estamos menos por las bajas de la Copa África".

Marezi tendrá minutos de salida o después: "Marezi es el único delantero centro que tenemos ahora y lo vamos a utilizar. Ha entrenado esta semana y seguro que lo utilizaremos, sea de principio o luego, pero tiene potencial y necesita ritmo por la larga lesión, pero lo usaremos porque es el único 9 referencia".

Irregularidad: "No todos los equipos tienen buenas actuaciones cada semana. Hemos hecho partidos buenos ante partidos grandes que son más fáciles de jugar, no de ganar. Los rivales son superiores y te sueltas más con balón, te atreves más y tienes menos miedo a perder. El día del Mallorca la responsabilidad de ganar era más grande y al equipo le costó soltarse. Ellos no te dejan espacios y lo importante es mantener una regularidad, ya veníamos de hacer partidos en los que estuvimos cerca de empatar y ganar. Con buenos partidos no da".

Lopy esquiva la Copa África: "Que Lopy esté para nosotros. No sé por qué no ha ido pero con la lesión de Melero, la marcha de Baba y Robertone saliendo de lesión vamos un poco justos. Están también Svidersky y Peña, que entrenan bien y están cerca de poder participar"