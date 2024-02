El Barça se fija en Maximiano en caso de desprenderse de Iñaki Peña

Según apunta MD, con buenas fuentes en la casa azulgrana, la entidad baraja informes del portugués Luis Maximiano, de 25 años, que milita en el Almería cedido por el Lazio italiano, con el que tiene contrato hasta 2027. Es un viejo conocido del Barça porque ya llamó la atención del scouting del club temporadas atrás. Salió del Sporting de Portugal y pasó por el Granada. En el Lazio no cuenta y la prueba es su cesión al Almería, club en el que difícilmente seguirá si desciende a Segunda porque tiene una cláusula liberatoria en su contrato en ese escenario, que es de compra obligatoria en caso de lograr una permanencia ya casi utópica.

Otra opción que barajan es la de David de Gea. El ex del Manchester United, de 33 años, no ha firmado por ningún equipo y ha sido vinculado con el Barça, aunque no hay confirmación desde el club de que sea un objetivo. Eso sí, experiencia en la alta competición tiene. La duda es si aceptaría ser suplente de Ter Stegen.