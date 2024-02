Garitano: "Tenemos la vista puesta en Vigo, puede ser la última bala"

Aprovechando la jornada libre de este lunes, Gaizka Garitano, técnico de la UD Almería, ha concedido una entrevista en directo al programa 'El Tercer Tiempo' de Vamos desde su despacho en el Power Horse Stadium. El técnico vasco analizaba la trayectoria actual del equipo, valorando la mejoría experimentada en las últimas jornadas, con tres igualadas consecutivas ante Athletic, Granada y Atlético y apunta al desplazamiento del viernes a Vigo como clave, habla directamente de "última bala", en el denodado intento de engancharse a la permanencia, que hoy por hoy sigue siendo un sueño utópico para la gran mayoría de los aficionados indálicos.

¿Cómo valoran los tres empates seguidos en las últimas jornadas?

El equipo viene mejorando desde hace bastante tiempo, no lo suficiente para llegar a las victorias, pero hay que seguir porque competimos en todos los campos. Estamos cerquita y vamos a ver si llegase esta semana y poder aspirar a la salvación.

¿Cuáles son las enseñanzas que está extrayendo en esta situación tan anómala?

Llevo muchos años entrenando y es la primera vez en una situación tan crítica. Lo mejor es la resiliencia de levantar al grupo pese a no ganar y hacer ver que todavía se puede si sigues con el trabajo, sin perder el ánimo. Hay que seguir fuertes en la competición, con la esperanza de que esto se pueda cambiar. El equipo ha hecho muchos méritos como para haber ganado ya.

Están a 12 puntos de la salvación con 36 puntos aún por disputarse...

Desde que llegué no hemos hablado nunca de la clasificación, entonces tampoco se había ganado. Es mejor vivir el día a día y no hacer muchos cálculos. Ahora visitamos al Celta, que marca el descenso, y podemos fijarnos porque nos pondríamos a 9 puntos, que son 3 partidos y quedarían 11 todavía por disputarse. Como jugador he estado en esas situaciones y te aferras a la esperanza de ver que el equipo mejora. Tenemos que tener puesta la vista ahí porque puede ser la última bala.

¿Hasta qué punto resultaría liberador el primer triunfo?

El equipo está jugando bastante liberado ya. En los últimos meses no hemos dado esa sensación de no haber ganado ningún partido. Lo normal es encajar derrotas más duras en esta situación. Fuera de casa ante Real Madrid, Barcelona o Atlético el equipo dio la cara. Ante el Athletic empatamos con diez jugadores todo el segundo tiempo y dimos la cara ante el Atlético. Estamos en disposición de poder ganar y tenemos que seguir intentándolo.

¿Dónde se encontró el mayor problema?

Hay partidos en los que no estuvimos a la altura o no estuvimos a nuestro mejor nivel, sobre todo ante rivales de nuestra liga. Hicimos mejores partidos contra equipos de mitad de la tabla para arriba que para abajo.

¿Qué le parece que un jugador del nivel de Jonathan Viera se decidiera a firmar?

Podría haber dejado el fútbol ya por su edad y trayectoria, pero quiso venir a esta aventura. Tenemos gente muy joven con poca experiencia en Primera y tener a un futbolista de su personalidad nos viene bien para darle tranquilidad a los chavales.

¿Cómo valora la irrupción de Luka Romero marcando un doblete?

Llegó hace tres semanas y fue su primer partido como titular. Me alegro por él porque es un chaval fenomenal, con mucha proyección. Llevaba tiempo sin jugar, pero es muy trabajador. Tiene calidad, pero también actitud y predisposición.