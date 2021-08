Deficiencias importantes en el Almería, a punto de cerrarse el mercado

El Almería no es tan flojo como demostró en Amorebieta. Son partidos malos que salen de vez en cuando, condicionados por un fallo puntual de Makaridze, que se revivió viejos fantasmas de inseguridad defensiva. Por supuesto que la expulsión de Robertone también fue un condicionante, pero desde el regalo del meta rojiblanco el dueño del partido ya era el conjunto local, gracias a que los de Rubi temblaban atrás como hacían la pasada temporada. No se iba a ascender por haber ganado dos partidos, hay que aprender de los errores de las dos campañas anteriores y, como primer paso, ganar una consistencia que no tiene el equipo.

Y no la tiene porque el equipo tiene muchas deficiencias de centro del campo hacia atrás. El club ha hecho un esfuerzo grande para retener a pesos pesados de la plantilla, pero ha descuidado incorporaciones claves que Rubi lleva tiempo pidiendo. Falta experiencia, falta jerarquía, falta alguien que después del error de Makaridze, pegue dos voces y espabile a sus compañeros. Es evidente que hay buenos subalternos, pero un equipo que quiere jugar necesita primeros espadas. Posiblemente Carriço lo sea, pero se necesitan entre dos y tres jugadores más como él, si el exsevillista es capaz de recuperar su nivel. Y es que el central viene de una liga menor y todavía está por ver cómo va a ser su rendimiento.

¿48 horas (menos dependiendo de la hora a lo que lea esto) van a ser suficientes para tapar las carencias que tiene el Almería? Difícil, muy difícil. Los rojiblancos tienen problemas con el límite salarial y no pueden traer lo que quisieran. No han sido capaces de darle salidas a dos fichas altas como son Aguza y Vada, pese a que no entran en los planes de Rubi, y eso está lastrando. Las operaciones son complicadas, los contratos complejos y no parece que este año el club sea capaz de concretar los fichajes que les pide su míster, pese a que todo el mundo ve una temeridad afrontar una temporada tan larga con una defensa que a las primeras de cambio, vuelve a generar dudas.

¿Saldrá Maras?

Su situación es incomprensible. Como que Fernando no jugara ayer, aunque ésa es harina de otro costal. El serbio ha tenido ofertas y todavía hay dudas de si terminará saliendo o no. Sin embargo, viendo las acuciantes necesidades que tiene el Almería en defensa, esto no tendría ni pies ni cabeza. El central dijo poco antes de empezar la temporada que debía dar un paso al frente este año como líder pero, acto seguido, se convirtió en suplente de Chumi y Martos. Maras es un futbolista muy aprovechable, necesario en este equipo y si no saliera, lo normal es que sea la pareja de Carriço en el centro de la zaga.

Los que el club está deseando que salgan son Vada y Aguza. Volvieron en verano de sus respectivas cesiones y el club les dejó claro que debían buscarse acomodo. Sin embargo, no han aceptado las propuestas que han tenido y el Almería no consigue liberar su límite salarial. A falta de tan pocas horas, el club aceptaría su salida incluso a modo de préstamo. De ello dependerá en buena medida los jugadores que puedan llegar.