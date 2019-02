FF: "Ahora vamos a por 43 puntos"

Fran Fernández estaba muy satisfecho con la victoria rojiblanca ante el Córdoba. "El catalogar este partido de final corría peligro porque el jugador está un poco más tenso. Hemos estado precipitados al principio, pero las finales se ganan desde la competitividad, la fe. No entiendo por qué se han producido estos desajustes. Con los carrileros tan arriba nos han creado problemas, pero hemos ajustado bien. El Córdoba se jugaba mucho y me gustaría desearle suerte. Imprimimos un ritmo muy fuerte en la primera parte, en las segundas partes se crean espacios, que hoy deberíamos haber aprovechado un poco mejor. Hemos logrado tres goles, eso sí, que en esta categoría es muy complicado. Ahora vamos a por los 43 puntos, no hay otra. Tenemos dos salidas complicadas y veremos a ver qué es capaz de hacer el equipo".

Por su parte, Curro Torres dijo que "lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la gente que ha venido a apoyarnos y pedirles disculpas. Es el quinto partido que nos ponemos por delante, sólo en Tenerife hemos aguantado los 90 minutos la concentración. Tenemos un grave problema en el área, sólo lo podemos mejorar trabajando. Confío en los chicos, van a seguir haciéndolo lo mejor que pueden. Seguimos teniendo los mismo errores, es muy difícil ponerte por delante y ver cómo te remontan. A nosotros nos cuesta mucho marcar y el resto nos hacen goles fáciles. No tiraré la toalla en mi vida, voy a seguir trabajando para sacar al equipo. Hay que saber lo que nos jugamos, tenemos que espabilar porque mostramos por momento una buena actitud pero luego nos falta agresividad en las áreas".

Zona mixta

Corpas, el mejor de los rojiblancos apuntó que: "Venimos trabajando muy duro para devolver a la afición todo lo que nos da. Nos hemos repuesto en un partido en el que nos hemos enfrentado a un rival que se jugaba mucho. Hemos mantenido la tranquilidad, hemos hecho lo que debemos y hemos logrado una victoria justa".

Martos aseguró que: "Estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y esperemos que esta racha se alargue el máximo posible. Las cosas están saliendo bien, esperemos en los próximos partidos dar un paso más".

Romera finalizó las comparecencias: "Este equipo se va haciendo paso a paso, vamos haciéndonos partido a partido. El Almería es grande si no se cree una maravilla. No hemos dejado de creer con el 0-1, ha sido un golpe, pero hemos seguido trabajando y es de valorar esta capacidad para valorarse".