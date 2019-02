El Almería se gana el derecho a soñar (3-1)

El Almería recibía al Córdoba con la intención de lograr una victoria que le permitiera entrar en la zona de los 40 puntos. Los llamamientos del club y la importancia que le dieron todos los rojiblancos al choque, provocaron que el Mediterráneo presentara mil aficionados más que de costumbre, entre los que destacó casi medio millar de hinchas visitantes. La hora no ayudó a que en el estadio hubiera más gente, en lo que fue la segunda mejor entrada de la temporada tras el choque ante el Málaga de principio de campaña.

La salida de los rojiblancos fue mala, muy mala. El balón fue del Córdoba y la intensidad que pedía FF no se veía. Menéndez pudo castigar la apatía inicial, pero no fue capaz de conducir bien un dos para uno visitante, del que salió victorioso Eteki. No es espabilaron los rojiblancos, que se encontraron con el mazazo merecido: gran triangulación visitante, ante la pasividad total del Almería, para que Carrillo empujara a placer. El mensaje en la rueda de prensa del míster zapillero no había servido para nada, sus pupilos no estaban compareciendo en la primera media hora.

A falta de fútbol, la reacción rojiblanca vino a la contra, como acostumbra. El control del encuentro era absolutamente visitante, pero una buena acción de Real hacia Corpas, acabó con la carrera del jiennense y el chut al primer palo, que no pudo tapar Carlos. Por suerte, el Almería había igualado pronto pese a las malas sensaciones que estaban transmitiendo. De hecho, con el 1-1 el balón, la posesión y la sensación de peligro eran califales. Las tímidas intentonas locales contrastataban con la mayor intensidad visitante que, cierto es, no tuvo más ocasiones. Real cerró una mala primera parte con un disparo lejano.

Los mismo protagonistas de la jugada del empate iban a llevar la felicidad a la grada a los pocos minutos de la reanudación. Misma pared entre Real y Corpas, esta vez cierran bien los centrales al jiennense, que opta por poner el balón a la frontal, donde el gallego aparece para batir al meta rival con un gran derechazo. ¡Qué diferente el comienzo! El Almería había hecho lo más complicado y ahora tenía toda una segunda parte por delante para tratar de controlar y jugar a la contra.

El Córdoba se había venido abajo y el Almería olía la sangre. A diferencia de los califales en la primera parte, los rojiblancos sí que iban a aprovechar su momento para aumentar la distancia en el marcador. Nuevamente Corpas, en uno de sus partidos más meritorios, empalma un saque de esquina de volea y Álvaro está rápido para aprovechar el rechace y hacer el 3-1. Parecía controlado el partido, Curro Torres puso toda la carne en el asador para buscar la remontada.

Los rojiblancos se sitúan a cuatro puntos de la promoción antes de la doble salida a Zaragoza y Gijón

Los cambios provocaron que el Almería bajara la gran intensidad del comienzo de la segunda parte, pero el Almería fue práctico a la hora de maniatar los últimos minutos y buscar alguna nueva contra para poner la guinda. El Córdoba lo intentaba ya sin fe, con muchos hombres en el área de René metidos, eso sí. El Mediterráneo disfrutaba, cantaba y aplaudía con fuerza a sus jugadores. Todavía no está lograda la salvación y los puestos de promoción, aunque cerca, no están al alcance de la mano. Pero que le quiten lo bailao a la afición hasta este momento.