El Almería confía en el Mediterráneo para mirar hacia arriba

El Almería recibe al Córdoba con la intención de sumar por tercera semana consecutiva tres puntos, después de la victoria ante el Numancia y el parón por el Reus, en el que también se sumaron los puntos. Los rojiblancos han llamado a lo largo de la semana a sus aficionados para que el Mediterráneo sea una olla a presión y la victoria se quede en casa. De lograr la victoria frente al Córdoba, sumaría 40 puntos y estarían a diez de los 50 que casi son 'visado' para quedarse en Segunda una temporada más.

Casi todos los jugadores llegan en un óptimo estado a la cita frente al Córdoba, lo que implica también la continuidad en cuanto al once que de salida busque los puntos. Fran Fernández podría apostar por un equipo más ofensivo que trate de manejar el partido ante un Córdoba que ha ganado dos veces como visitante a los rojiblancos, la última vez en la temporada 2015-16.

Pierde a Pablo Caballero y Nano, aunque puede volver a la lista el central camerunés Lucien Owona, que no jugó frente al Numancia por sanción, si bien es probable que no entre de inicio, pues Esteban Saveljich y Juan Ibiza han conformado una sólida pareja de centrales.

La plantilla ha realizado un último entrenamiento, a puerta cerrada, y este domingo tendrá una activación física y se concentrará para almorzar

Mientras, el Córdoba comparece en Almería con mucha necesidad en la clasificación y problemas para componer su once. Su técnico, Curro Torres, no puede contar con Miguel Flaño, que desde su llegada se había convertido en el eje de la defensa. El navarro padece una lesión muscular que le deja fuera de la convocatoria. Tampoco estará Chus Herrero, otro central, que después de su excelente debut en Tenerife se cayó del equipo por un esguince de rodilla del que aún no se ha restablecido.

Esas ausencias forzarán a Torres a reconstruir de nuevo la línea de zagueros y a plantearse un cambio de sistema, pues en las últimas actuaciones ha competido con tres centrales y dos carrileros. Si quiere mantener el dibujo, tendría que atrasar la posición de un pivote como Álex Vallejo, que acompañaría a Quintanilla y Luis Muñoz, para alinear en los laterales a Menéndez y a Fernández o bien Loureiro.

El Córdoba es en la actualidad el equipo más goleado de LaLiga 1/2/3, con 47 tantos recibidos. aunque Curro Torres tratará de exprimir el buen momento de jugadores como Andrés Martín o De las Cuevas para sorprender a un Almería al que solamente ganó en una de sus ocho últimas visitas al Estadio de los Juegos Mediterráneos.